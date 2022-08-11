Розробка належить науковим компаніям "РейнбоуСофт" та "Інтелект", що є резидентами місцевого аналога Кремнієвої долини – фонду "Сколково". Як повідомляє пресслужба, запуск виробництва заплановано на жовтень 2022 року.

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Що таке Repka Pi

Repka Pi, як і його відомий аналог Raspberry Pi 3 з Великої Британії, призначений для широкого кола завдань, у першу чергу, як платформа для навчання IT-спеціальностям. Комп'ютер можна також використовувати для взаємодії по промислових інтерфейсах з різними пристроями, як вбудовану систему збору даних, управління, передачі інформації,

– кажуть розробники.

Комп'ютер начебто має розміри, основні інтерфейси та зовнішній вигляд ідентичні Raspberry Pi 3, але "показує на 15-20 відсотків кращу продуктивність".

Побудований він, звісно ж, на деталях з росії та Китаю.

Конкретніше не уточнюють, однак імовірно тут повинен бути один із російських процесорів – "Байкал", "Ельбрус" або "Скіф", які не так давно зіткнулися з проблемами.

Річ у тім, що Велика Британія розширила санкції щодо росії та включила до них компанії, відповідальні за випуск цих процесорів. Зокрема, заборонили використання технологій британської компанії ARM, без яких процесори просто не можуть бути виготовлені. На пошук альтернативи потрібні значні кошти та час. Крім того, тайванська компанія TSMC відмовилась надалі виготовляти процесори Baikal на своїх заводах, а власних у росії недостатньо для задоволення потреб.

Таким чином виробникам "Рєпки" доведеться або якось розв'язувати це питання з місцевими виробниками процесорів, або ж шукати альтернативу в Китаї.

Творці Repka Pi наголошують, що ідея проєкту випадково збіглася з санкційними обмеженнями й розроблялася ще до того для навчання робототехніці та програмуванню.