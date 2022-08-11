Розробка належить науковим компаніям "РейнбоуСофт" та "Інтелект", що є резидентами місцевого аналога Кремнієвої долини – фонду "Сколково". Як повідомляє пресслужба, запуск виробництва заплановано на жовтень 2022 року.
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Що таке Repka Pi
Repka Pi, як і його відомий аналог Raspberry Pi 3 з Великої Британії, призначений для широкого кола завдань, у першу чергу, як платформа для навчання IT-спеціальностям. Комп'ютер можна також використовувати для взаємодії по промислових інтерфейсах з різними пристроями, як вбудовану систему збору даних, управління, передачі інформації,
– кажуть розробники.
- Комп'ютер начебто має розміри, основні інтерфейси та зовнішній вигляд ідентичні Raspberry Pi 3, але "показує на 15-20 відсотків кращу продуктивність".
- Побудований він, звісно ж, на деталях з росії та Китаю.
- Конкретніше не уточнюють, однак імовірно тут повинен бути один із російських процесорів – "Байкал", "Ельбрус" або "Скіф", які не так давно зіткнулися з проблемами.
Таким чином виробникам "Рєпки" доведеться або якось розв'язувати це питання з місцевими виробниками процесорів, або ж шукати альтернативу в Китаї.
Творці Repka Pi наголошують, що ідея проєкту випадково збіглася з санкційними обмеженнями й розроблялася ще до того для навчання робототехніці та програмуванню.