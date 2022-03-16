Росіяни вигадали власний Instagram: сервіс "Россграм" запустять вже у березні

Якщо стає сумно від новин і ви бажаєте хоч ненадовго відволіктися, завжди можна поцікавитись, що там у росіян – запорєбріком завжди знайдеться претендент на мем року. Новим кандидатом стає "Россграм".

"Россграм" планують зробити заміною заблокованому Instagram, на що й натякає його назва. Через втрату останнього сьогодні влаштовуються масові ридання російських блогерів та блогерок. Вельми цікаво, чи буде там функція прямого зв'язку з персональним агентом ФСБ.

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Що таке "Россграм" і що про нього відомо

Автором сервісу є підприємець Олександр Зобов, який стверджує, що навчався на одному курсі з творцем "ВКонтакте" і Telegram Павлом Дуровим.

Раніше, у 2009 році, він створив бартерну соцмережу "Вебкоммуна" (так, ми теж вперше чуємо про це непорозуміння).

Ймовірно, "Россграм" так само дозволить публікувати фото, відео та тексти й значною мірою, якщо не повністю, копіюватиме інтерфейс Instagram.

Заявлено додаткові інструменти монетизації для користувачів – платний доступ до контенту (OnlyFans же тепер недоступний), функцію збору коштів (краудфандинг), реферальну програму та інше.

Російська новинка для знедолених росіян під санкціями матиме версії для Android і iOS. Про вебверсію нічого не відомо.

Першими тестувальниками будуть "топблогери", яким потрібно мати не менше 100 000 підписників, та партнери (спонсори, інвестори). Конкретних імен не називають, але на сайті є спеціальна форма для подання заявки на реєстрацію.

Запуск планують на 28 березня для тестувальників, а для всіх інших користувачів – у квітні 2022 року.

Припускаємо, що першим трендом у "Россграмі" буде #100грамм.