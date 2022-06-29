На чергову біду росіяни поскаржилися вчора, 28 червня. Про це спочатку написали ЗМІ, а пізніше підхопили різноманітні технологічні видання, підтвердивши інформацію зі свого боку.

Цікаво Microsoft пояснила, чому росіяни не можуть завантажити Windows

Росія без WhatsApp

При спробі завантажити месенджер для Mac або Windows через офіційний сайт, сторінка видає помилку підключення . Версії для Android та Apple-пристроїв завантажуються без проблем.

. Версії для Android та Apple-пристроїв завантажуються без проблем. Додаток для комп'ютерів можна завантажити за допомогою VPN-сервісів, змінивши IP-адресу, а це означає, що доступ закритий лише для російських користувачів. Додаток також все ще доступний у Microsoft Store та Apple Store.

Поки що офіційних заяв щодо цього не надходило, тож неясно, збій це чи ні. Також незрозумілими залишаються масштаби.



Росіяни не можуть завантажити WhatsApp / Фото iguides

Варто зазначити, що WhatsApp належить Meta, яку в Росії визнали екстремістською та заблокували разом із її соцмережами Facebook та Instagram. Цікаво, що сам WhatsApp при цьому не забороняли. Якщо компанія дійсно вирішила сама закрити доступ для росіян, то тепер вони втратять доступ і до цього засобу спілкування.

Нагадаємо, раніше окупанти втратили можливість завантаження ISO-образів Windows 10 та 11 із сайту Microsoft. У них виникає помилка 404. Підтримка компанії пояснила, що обмеження пов'язане з "урядовим приписом", згідно з яким на території Росії та Білорусі неможливо завантажити або встановити ряд файлів. Як повідомляють користувачі в мережі, проблема вирішується так само легко – за допомогою VPN.