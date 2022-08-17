Аналоговнєтний російський військовий робот виявився іграшкою з AliExpress

На недавньому російському збіговиську під назвою "Армія 2022" показали чимало "новітніх" розробок для військової машини росії. Окрім зброї "аналагав каторай нєт" продемонстрували військового робота для виконання бойових завдань, однак виявилося, що це просто іграшка з онлайн-магазину.

Технологічно передбачено, що робот М-81 використовуватиметься у ролі компаньйона для бійця. На виставці на "військову машину" встановили аж цілий гранатомет РПГ-26, мабуть, щоб жаху нагнати. Однак уважні користувачі інтернету помітили, що з роботом не все так просто.

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Надсекретну розробку одягнули в чорний захисний костюм, щоб підлі західні шпигуни не змогли побачити та скопіювати ані гвинтика. На практиці ж виявилося, що це просто іграшка з AliExpress, яку може купити практично будь-хто.

Неочікувана правда

Створений китайською компанією Unitree Robotics роботизований домашній улюбленець Go1 росіяни намагалися видати за страшну зброю здатну вести патрулювання, доставляти вантажі та навіть прицільно відстрілюватися.



Непереможний російський робот М-81 (іграшка з AliExpress) / Скриншот з відео

На папері творцями чергової росіянської вундерваффе є компанія АТ "Інтєлєкт машин", яка створена у квітні 2022 року. Тож не дивно, що за цей час вони змогли лише знайти в інтернеті робо-іграшку, придбати її та дочекатися доставки з AliExpress. Але розробники так просто не здаються – вони з серйозним виразом обличчя наголошують що передового робота розроблено "із застосуванням біоніки – принципів, структур та механік, характерних для тваринного світу, тому він нагадує собак, особливо в динаміці".



Іграшка Go1 від китайської компанії Unitree Robotics / Скриншот 24 каналу

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Якщо російські військові і справді збираються використовувати цих роботів, то у нас для них погані новини. Іграшка жодним чином не захищена від вологи чи пилюки, а ресурс її батареї коливається від 30 хвилин до 2 годин в залежності від навантаження. Пересувається він зі швидкістю 5 кілометрів на годину і вкрай легко ламається.