Технологічно передбачено, що робот М-81 використовуватиметься у ролі компаньйона для бійця. На виставці на "військову машину" встановили аж цілий гранатомет РПГ-26, мабуть, щоб жаху нагнати. Однак уважні користувачі інтернету помітили, що з роботом не все так просто.

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Надсекретну розробку одягнули в чорний захисний костюм, щоб підлі західні шпигуни не змогли побачити та скопіювати ані гвинтика. На практиці ж виявилося, що це просто іграшка з AliExpress, яку може купити практично будь-хто.

Неочікувана правда

Створений китайською компанією Unitree Robotics роботизований домашній улюбленець Go1 росіяни намагалися видати за страшну зброю здатну вести патрулювання, доставляти вантажі та навіть прицільно відстрілюватися.



Непереможний російський робот М-81 (іграшка з AliExpress) / Скриншот з відео

На папері творцями чергової росіянської вундерваффе є компанія АТ "Інтєлєкт машин", яка створена у квітні 2022 року. Тож не дивно, що за цей час вони змогли лише знайти в інтернеті робо-іграшку, придбати її та дочекатися доставки з AliExpress. Але розробники так просто не здаються – вони з серйозним виразом обличчя наголошують що передового робота розроблено "із застосуванням біоніки – принципів, структур та механік, характерних для тваринного світу, тому він нагадує собак, особливо в динаміці".



Іграшка Go1 від китайської компанії Unitree Robotics / Скриншот 24 каналу

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Якщо російські військові і справді збираються використовувати цих роботів, то у нас для них погані новини. Іграшка жодним чином не захищена від вологи чи пилюки, а ресурс її батареї коливається від 30 хвилин до 2 годин в залежності від навантаження. Пересувається він зі швидкістю 5 кілометрів на годину і вкрай легко ламається.