Повідомляється, що американська компанія Monotype, яка володіє правами на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma і Helvetica, перекрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті. Їм демонструють повідомлення про заборону доступу.

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Що відомо

Будь-яка компанія, яка використовує шрифт в комерційній діяльності, повинна придбати на це ліцензію у правовласника. У випадку названих шрифтів, це можна зробити на офіційному сайті. Але тепер він частково недоступний для російських користувачів.

Про те, що бібліотека шрифтів Monotype недоступна для користувачів у Росії, стало відомо ще 11 квітня.

Сам сайт Monotype у Росії відкривається, а повідомлення про заборону з'являється тільки при спробі відкрити сторінку з каталогом шрифтів.

При використанні VPN-сервісу сторінка відкривається, і користувач при реєстрації на платформі отримує доступ до шрифтів.

Джерело зазначає, що доступ міг бути закритий і раніше, але офіційних повідомлень про це IT-компанії не отримували.



Таке повідомлення бачать росіяни на Monotypefonts.com / Фото "Код Дурова"

Коментарів від правовласника поки немає. Судячи з усього, мова йде про заборону купівлі нових ліцензій для розробників з Росії. Однак це не пряма заборона на використання шрифтів російськими користувачами, хоч і не можна виключати такої в майбутньому. Наприклад, Microsoft купила ліцензію на використання цих шрифтів, тому вони залишаються в Microsoft Office. І якщо користувач має програму, він зможе використати шрифт.