Росіянам дозволили спілкуватись: США зняли санкції з телекомунікаційного обладнання та ПЗ

Міністерство фінансів США дещо послабило санкції проти Росії. Наприклад, дозволило поставляти в Росію обладнання пов'язане з телекомунікаціями та спілкуванням. Детальніше – далі.

Як вказано в пресрелізі, попри зняття заборони на поставку, списання коштів з іноземних рахунків, як і раніше знаходиться під забороною. Тому оплатити сервіси, які тепер могли б законно повернутися на ринок Росії, все одно не вийде.

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Деталі нового рішення

Мінфін США заявляє: "Дозволено експорт або реекспорт, продаж або поставка, прямим або непрямим чином з США або американськими громадянами, де б вони не знаходилися, в Росію послуг, програмного забезпечення, обладнання чи технологій, пов'язаних зі спілкуванням через інтернет — таким, як обмін миттєвими повідомленнями, фотографіями, фільмами й документами, відеоконференції, чати та електронна пошта, соцмережі, перегляд вебсторінок, ведення блогів, вебхостинг і послуги з реєстрації доменних імен".

Чи призведе це до повернення деяких компаній на ринок окупанта, покаже час. Не всі бренди пішли з ринку саме через санкції. Судячи з усього, окремі розробники припинили співпрацю з Росією більшою мірою через репутаційні ризики. Відновлення контактів з країною, яка веде агресивну війну, потенційно викличе негативну реакцію з боку користувачів по всьому світу, як це відбувається сьогодні.