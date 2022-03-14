Росіян можуть залишити ще й без YouTube
У російській Держдумі вирішили заблокувати росіянам доступ і до платформи YouTube. Про це розповідають російські ЗМІ із посиланням на заступника голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антона Горелкіна.
За яких умов Росія залишиться без YouTube
Горелкін наголошує, що вдатися до блокування платформи можуть за умов, якщо YouTube "не виконуватиме вимог Роскомнагляду."
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Рішучість держави щодо питання блокування соцмережі Instagram – є чітким сигналом: те саме найближчим часом станеться і з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні,
– повідомив чиновник.
YouTube блокує пропагандистські канали
Слід зауважити, що останнім часом відеохостинг активно блокує існуючі та нові пропагандистські канали, які поширюють дезінформацію та відверту брехню про війну розв'язану Росією в Україні.
- Відеохостинг заблокував, а можливо, й повністю видалив канал російського пропагандиста Соловйова зі своєї платформи.
- Крім цього, платформа повністю заблокувала канал однієї з найодіозніших пропагандисток кремля Ольги Скабєєвої. Вона разом із чоловіком веде програму "60 мінут" на рупорі Кремля "Росія1".
- Також раніше YouTube почав процедуру негайного блокування каналів, які належать державним медіа Росії. Про жорстке рішення компанії повідомили 11 березня.
До речі, починаючи з 14 березня у Росії більше не працює Instagram. Його також заблокував Роскомнагляд. Блокування сервісу в Росії почалося в неділю ввечері з регіонів Далекого Сходу і завершилося в ніч проти понеділка.