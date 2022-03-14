Росіян можуть залишити ще й без YouTube

У російській Держдумі вирішили заблокувати росіянам доступ і до платформи YouTube. Про це розповідають російські ЗМІ із посиланням на заступника голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антона Горелкіна.

За яких умов Росія залишиться без YouTube

Горелкін наголошує, що вдатися до блокування платформи можуть за умов, якщо YouTube "не виконуватиме вимог Роскомнагляду."

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Рішучість держави щодо питання блокування соцмережі Instagram – є чітким сигналом: те саме найближчим часом станеться і з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні,

– повідомив чиновник.

YouTube блокує пропагандистські канали

Слід зауважити, що останнім часом відеохостинг активно блокує існуючі та нові пропагандистські канали, які поширюють дезінформацію та відверту брехню про війну розв'язану Росією в Україні.

До речі, починаючи з 14 березня у Росії більше не працює Instagram. Його також заблокував Роскомнагляд. Блокування сервісу в Росії почалося в неділю ввечері з регіонів Далекого Сходу і завершилося в ніч проти понеділка.