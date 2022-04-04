Дмитрій Рогозін, голова російської федеральної космічної агенції "Роскосмос", засудив санкції, запроваджені Сполученими Штатами, Японією, Канадою та Європейським союзом – іншими партнерами щодо МКС – проти його країни через її вторгнення в Україну.

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Мета санкцій – вбити російську економіку, вкинути наш народ у відчай і голод і поставити нашу країну навколішки,

– заявив Рогозін у своєму твітері.

Глава "Роскосмосу" наголосив, що відновлення нормальних відносин між партнерами по МКС та іншим спільним проєктам "можливе лише за повного та беззастережного скасування незаконних санкцій".

Рогозін також офіційно направив подібну скаргу агенціям-партнерам ISS. Згодом він розмістив у твітері те, що, за його словами, було відповіддю деяких партнерів листа від тієї дати.

Наприклад, Рогозін поділився листом від адміністратора NASA Білла Нельсона.

"США продовжують підтримувати міжнародне співробітництво урядів у космосі, особливо діяльність, пов'язану з експлуатацією МКС з Росією, Канадою, Європою та Японією. Нові та існуючі заходи експортного контролю США, як і раніше, дозволяють співпрацювати між США та Росією для забезпечення безперервної безпечної експлуатації МКС", – мовиться у листі Нельсона.

Чи справді МКС щось загрожує

Останні твіти Рогозіна не обов'язково означають, що програмі МКС загрожує негайна ліквідація; глава російського космічного відомства – запальна постать з чималою історією перебільшених заяв.

Наприклад, 24 лютого – у день вторгнення Росії в Україну – Рогозін заявив, що нові економічні санкції можуть зруйнувати партнерство з МКС. Але з того часу на борту орбітальної лабораторії все йшло як завжди.