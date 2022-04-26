Росія знову хвалиться зброєю: де й коли розмістять нові ракети "Сармат" і що про них відомо

Росія, для якої кількість і розміри ракет завжди важили більше, ніж благополуччя народу, вкотре брякає зброєю. Цього разу міжконтинентальними балістичними ракетами лякає Дмитро Рогозін.

20 квітня Росія провела випробувальний запуск, після якого, як пишуть пропагандистські ЗМІ, "ядерний щит посилений на довгі роки". Створення цих ракет анонсував особисто Путін у 2018 році. Тепер він же заявляє, що "Сармат" змусить задуматися тих, хто "намагається загрожувати" країні.

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Де й коли

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін повідомив, що перший полк, озброєний міжконтинентальними балістичними ракетами "Сармат", планують сформувати в Красноярському краї восени.

Зброя буде використовувати ті ж шахти, що і ракети "Воєвода". Їх не будуть переробляти, лише злегка модернізують електронікою. Це заощадить кошти й час, каже Міноборони окупантів. Імовірно, цю електроніку закупили ще до введення санкцій, або виготовлять із залишків комплектуючих.

Ми плануємо це зробити не пізніше осені цього року – сформувати з серійних доставлених нашими підприємствами ракет перший полк, який стане на озброєння в Красноярському краї, в Ужурі,

— заявив Рогозін.

Що відомо про ракети "Сармат"

Перший пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" був здійснений з космодрому Плесецьк в Архангельській області в середу, 20 квітня.

Міжконтинентальна балістична ракета розроблена в Державному ракетному центрі імені В.П. Макєєва (входить у Роскосмос), виробником є завод Красмаш (теж належить Роскосмосу).

Росія стверджує, що ця ракета здатна доставити головну частину масою до 10 тонн, яка розділяється на окремі блоки, в будь-яку точку світу як через Північний, так і через Південний полюси.

Також росіяни називають "Сармат" найбільшою, найпотужнішою ракетою глобальної дальності, яка "несе в собі таку міць, що здатна точно абсолютно остудити будь-якого агресора".

Її начебто неможливо збити, а дальність дії становить 18 тисяч кілометрів.

Маса ракети, як повідомляється, становить 200 тонн.

, що Росія завжди розхвалювала власну зброю і намагалася дискредитувати конкурентів, створивши міф про непереможну "другу армію світу". Українські ракети "Нептун" у пропагандистських ЗМІ називали застарілим непотребом, який "не тягне на грозу морів", а потім саме ці ракети потопили гордість російського флоту, корабель "Москва". Напад на Україну показав, чого варта російська пропаганда. Уся планета стала свідком старих проржавілих танків, поламаних запчастин, непридатних ракет та іншого, чим так пишалися окупанти. Чи не є нові заяви черговою спробою залякати "ворогів", сказати зараз важко. Однак у США вже заявили , що їх ця демонстрація не лякає.

Командувач ракетними військами стратегічного призначення Росії Сергій Каракаєв також заявив, що нова зброя може бути оснащена декількома гіперзвуковими бойовими блоками "Авангард", зі створенням яких була "створена нова ера — ера гіперзвукової зброї".

"Сьогодні ні в кого у світі подібних комплексів, що стоять на бойовому чергуванні, немає, а в нас є", – заявляє Сергій Каракаєв.