Росія заявила, що її лазерна зброя "Пересвет" може засліплювати супутники і збивати безпілотники

Раніше Росія вже згадувала, що має лазерну зброю і навіть погрожувала, що застосує її проти супутників та дронів. Нещодавно представник країни-агресора знову згадав про "Пересвет" та спробував похизуватися нею.

Мобільна лазерна зброя "Пересвет" вперше була анонсована ще у 2018 році володимиром путіним. На конференції у Москві, яка проходила 21 вересня, віце-прем'єр-міністр росії юрій борисов заявив, що під час нещодавнього випробування лазер спалив безпілотник на відстані 5 кілометрів всього за п'ять секунд.

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На що здатен "Пересвет" за словами росіян

За словами російського посадовця "Пересвет" може засліпити всі системи супутникової розвідки ймовірного противника на орбітах до 1500 кілометрів, виводячи їх з ладу під час польоту шляхом використання лазерного випромінювання".

Можливо, саме так росія має намір вивести з ладу Starlink, якщо хакерські атаки і надалі не матимуть успіху.

Досі не було зафіксовано використання цієї зброї у війні проти України. Ще ж і надто, не було надано жодного реального доказу хоча б якоїсь бойової здатності цієї чергової "аналоговнєтної зброї", тож вона може виявитися черговим вихвалянням не заснованим на реальних фактах. Досі росія намагалася залякати усіх казками про свої унікальні військові технології, які на практиці виявилися просто словами.

Відомо, що "Пересвет" мав би серійно вироблятися у росії і постачатися її військам. Якщо це правда, то російські війська можуть використовувати мобільну лазерну систему у війні з Україною, хоча досі не було надано жодних доказів цього.

Нагадаємо, що зовсім недавно росія заявила, що вважає приватні супутники, які використовуються для стеження за Землею, "законною ціллю" під час війни.

"Сучасна" російська зброя

Борисов також стверджує, що "неоголошені наступники" існуючої системи "Пересвет" вже перебувають в розробці.

Це в першу чергу лазерна зброя, електромагнітна зброя широкого діапазону, яка замінить звичайні озброєння в наступному десятилітті – це не якась екзотична ідея, це реальність,

– заявив російський міністр.

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Хай там як, а досвід свідчить на користь того факту, що вірити росії просто не можна. Країна не може існувати без брехні і постійно обманює намагаючись залякати бодай на словах, на практиці ж часто стається так, що чергова розхвалена пропагандистами зброя нічого не варта. На користь неможливості створення такого озброєння свідчать і санкції проти країни-терористки, які просто залишають її буз доступу до необхідних технології. Розхвалені ж "передові" технології самої росії виявляються відсталими на десятки років.

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