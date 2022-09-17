У зв'язку з тим, що світові компанії та країни продовжують використовувати все більше комерційних супутників для розвідки й зв'язку, росія виступила з попередженням. Країна декларує що вони можуть стати "законною ціллю для проведення операцій у воєнний час".

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Про це йдеться у заявах російської делегації, зроблених у понеділок, 12 вересня, на засіданні Робочої групи ООН відкритого складу зі зменшення космічних загроз, яке проходило у Женеві з 12 по 16 вересня. Метою засідання було обговорення шляхів зменшення загроз і розширення співробітництва у космосі шляхом створення й прийняття нових норм та принципів відповідальної поведінки.

Як можна побачити, росія чхати хотіла на співробітництво і віддає перевагу терористичним методам, вбивствам, залякуванню, маніпуляціям та брехні. Зрештою, чекати іншого від держави-терористки не доводиться.

Що саме сказала росія

Співробітник Міністерства закордонних справ росії та глава російської делегації в ООН з питань роззброєння константін воронцов заявив, що російська делегація "хотіла б підкреслити вкрай небезпечну тенденцію, яка виходить за рамки нешкідливого використання космічних технологій і стала очевидною під час подій в Україні".

Звісно жодної такої тенденції немає, а росія лише займається вигідними для себе перекручуваннями дійсності. Єдина загроза, яка справді існує, це загроза викриття злочинів росії та унеможливлення їх приховування, а також підтримка активного протистояння захопленню територій незалежної суверенної держави.

Воронцов заявив, що використання комерційних і цивільних супутникових засобів Сполученими Штатами та їхніми союзниками протягом триваючого вторгнення в Україну "є опосередкованою участю у військових конфліктах", незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні, і що так звана "квазі-цивільна інфраструктура може стати легітимною мішенню для ударів у відповідь". На думку росії "таке провокаційне використання цивільних супутників є сумнівним відповідно до Договору по космосу, який передбачає виключно мирне використання космічного простору, і має бути рішуче засуджене міжнародною спільнотою".

Тут слід зауважити, що росія постійно намагається номінально втягнути у війну з Україною треті сторони, аби потім поширювати на своїй території пропагандистські заяви про війну проти НАТО.

Коментарі росії щодо націлювання на комерційні об'єкти в космосі з'явилися після того, як її вторгнення в Україну спонукало компанію SpaceX Ілона Маска відправити кілька партій терміналів Starlink в Україну для посилення інтернет-покриття та зв'язку після російських атак на критично важливу інфраструктуру. На додаток до Starlink, комерційні фірми, що займаються супутниковими знімками, такі як Planet, Maxar і BlackSky, надають критично важливі розвідувальні дані, фотографуючи конфлікт згори і відкрито ділячись ними, відіграючи несподівано важливу роль протягом усього російського вторгнення.

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Тиск на ООН

Далі у заяві російської делегації міститься застереження ООН від ухвалення "фрагментарних, неінклюзивних правил регулювання космічної діяльності, які не враховують підходи всіх держав-членів ООН і спрямовані на забезпечення космічного домінування невеликої групи держав". Натомість росія вважає, що держави-члени ООН повинні "зосередитися на прийнятті національних і міжнародних зобов'язань не розміщувати зброю будь-якого виду в космічному просторі (в тому числі на орбіті навколо Землі і на небесних тілах) і заборонити загрозу силою або її застосування проти космічних об'єктів або разом з ними, а також ввести повну і всеосяжну заборону на розміщення в космічному просторі ударної зброї для застосування проти космічних об'єктів".

Заява росії в ООН щодо космічних загроз з'явилася лише через день після того, як ще дві країни, Німеччина та Японія, пообіцяли не проводити руйнівні протисупутникові (ASAT) випробування, приєднавшись до низки країн, включаючи США, Канаду та Нову Зеландію, які взяли на себе зобов'язання зменшити кількість космічного сміття після російського випробування в листопаді 2021 року, що викликало широкий міжнародний осуд. Росія ж на себе таких зобов'язань не взяла і схоже брати не збирається.

Цікаво, що росія постійно вимагає від інших дотримуватися міжнародного законодавства, тоді як сама повністю ігнорує його, або трактує так, як вигідно лише їй.

Чи може росія становити загрозу для об'єктів у космосі

Це безумовно так. Раніше вона вже довела це випробуванням протисупутникової зброї. Водночас однозначно заявити, що ця загроза може мати масштабний характер доволі важко. Раніше Ілон Маск наголошував, що SpaceX, наприклад, може запускати у космос супутники Starlink частіше, ніж росія може дозволити собі їх знищувати. Тут варто додати, що за один запуск SpaceX здатна вивести на орбіту до 60 супутників і це лише можливості Falcon 9. Ракетна система Starship, яка наразі перебуває у процесі тестування, здатна буде виводити понад 100 супутників за один запуск.

Нагадаємо, що Україна викупила комерційний супутник ICEYE, який працює у мікрохвильовому діапазоні і здатен робити знімки за будь-якої погоди чи в темну пору доби. Ці фото суттєво покращать планування командування ЗСУ. Хто зна, може вони вже здійснили значний вплив. Саме тому супутники сузір'я ICEYE теж можуть бути ціллю росії.

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Хай там як, а наразі заяви росії є нічим іншим, як шантажем та погрозами, яких побільшало на тлі провалів так званої "спецаперации" та успіхів ЗСУ.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну