Росія нарешті запустила до МКС модуль "Наука" і, звісно ж, без проблем не обійшлося

Не пройшло і 26 років, як Росія запустила у косомс модуль "Наука", який повинен стати частиною МКС, однак тепер це під великим питанням. Одразу ж після виведення модуля у космос, його спіткали проблеми, хоча розраховувати на успішність цієї місії з самого початку не варто було.

З чого все почалося

Модуль "Наука" має довгу історію. Його почали будувати так давно, що за цей час встигло змінитися кілька поколінь інженерів. Все почалося ще у 1995 році, а запустити його до МКС планували у 2007 році, однак щось пішло не так і "Роскосмос" лише трошечки запізнився… на 14 років!

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У 2013 році фахівці знайшли металеву стружку в паливній системі модуля, тож його відправили на переоснащення. Один з варіантів передбачав заміну баків "Науки" на перероблені від розгінного блоку "Фрегат". Пізніше модуль вирішили запустити зі штатними баками.

Остаточне рішення щодо виведення модуля у косомос прийняли нещодавно. Однак цьому передувала неймовірна історія, яка могла трапитися лише в Росії і ми просто не можемо нею не поділитися.

Як аматори виявили проблеми, які упустили "фахівці"

У червні "Роскосмос" повідомив, що зібрав і випробував модуль, головний обтічник і перехідний відсік у складі космічної головної частини. Пізніше "виявили технічні проблеми, які потребували додаткових робіт".

Мовиться про неприкриті датчики на модулі, які помітив один з журналістів на опублікованих фото в інтернеті. На той час модуль вже "успішно пройшов випробування", а рада головних конструкторів схвалила запуск!

Непрекриті датчики модуля "Наука"

Ну а це фото просто замість тисячі слів:



Російські "фахівці" складають модуль "Наука" / Скриншот kuingul

Запуск модуля "Наука" до МКС та неочікувані проблеми

І все ж "Науку" таки закинули на орбіту за допомогою ракети-носія" "Протон-М", яка стартувала з майданчика № 200 космодрому Байконур 21 липня.

Подальше зближення зі станцією планувалося здійснити за допомогою двигунів "Науки" однак "Роскосмос" вияви неполадки в роботі датчиків, а потім і двигунів орієнтації. Виведення модуля в зону стикування з МКС повинно зайняти вісімдіб, а саме стикування заплановане на 29 липня, о 16:26 за Києвом, однак тепер цей час може зміститися.

"Роскосмос" зазначає, що виявлені проблеми цілком можна вирішити і все ж наблизити модуль до станції. Корекція орбіти двигунами орієнтації повинна була проводитися 22 липня, однак її перенесли на добу.

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Поки "фахівці" "Роскосмосу" намагаються вирішити проблеми на модулі "Наука", його подальша доля залишається невідомою. Водночас, варто зазначити, що наразі виявлені проблеми можуть бути незначними і модуль все ж приєднають до МКС, однак доцільність його, як складової Міжнародної космічної станції залишається під питанням.