Сайт недоступний користувачам з Росії за основним посиланням pixabay.com. Ресурс заблокували за статтею 15.1 "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації" — за те, що він начебто містить інформацію, поширення якої заборонено в РФ.

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Що таке Pixabay і чому його заблокували

Pixabay – це ресурс для вільного розповсюдження фото- та відеоконтенту. Весь вміст публікується за ліцензією Pixabay, що дозволяє його використання без жодних дозволів та купівлі прав у будь-яких цілях, у тому числі й комерційних.

Доступ обмежили за рішенням МВС від 21 травня 2019 року. Який саме контент виявився забороненим, Роскомнадзор не вказав.

Згідно зі статтею 15.1, блокувати можуть сайти з порнографічними зображеннями неповнолітніх, інформацією про наркотики та інші речовини, способи вчинення самогубства і заклики до вчинення самогубства, інформацією про неповнолітнього, постраждалого в результаті протиправних дій, а також інформацією, що схиляє неповнолітніх до таких дій.

Згодом одному з російських видань стало відомо, що причиною блокування були зображення з інформацією про використання наркотиків. Наразі адміністрація сайту вже видалила заборонений в РФ контент, доступ повинен бути відкритий найближчим часом.