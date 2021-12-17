Росія vs YouTube: влада країни знову погрожує відеосервісу блокуванням
17 грудня 2021 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:РБК
Вчора, 16 грудня, ми повідомляли про те, що модератори YouTube заблокували черговий пропагандистський канал. Він повинен був транслювати російську реальність на німецьку аудиторію.
Як пише джерело, російська влада погрожує заблокувати YouTube, у разі відмови розблокувати канал RT. Це не перший випадок як блокування російських пропагандистів, так і далеко не перша погроза з боку російської влади на адресу платформи.
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Що відбувається довкола YouTube у Росії
- Розкомнадзор зажадав від YouTube негайно відновити доступ до каналу RT auf Sendung.
- Новостворений канал адміністрація платформи заблокувала за день до старту його мовлення.
- У відомстві заявили, що за подібні обмеження проти російських ЗМІ платформі може загрожувати блокування.
Причиною видалення вказують "порушення умов". Річ у тім, що ще у вересні адміністрація YouTube видалила німецький філіал Russia Today через поширення неправдивих відомостей щодо пандемії коронавірусу. Однак канал вирішили відродити.