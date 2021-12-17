Як пише джерело, російська влада погрожує заблокувати YouTube, у разі відмови розблокувати канал RT. Це не перший випадок як блокування російських пропагандистів, так і далеко не перша погроза з боку російської влади на адресу платформи.

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Що відбувається довкола YouTube у Росії

Розкомнадзор зажадав від YouTube негайно відновити доступ до каналу RT auf Sendung.

Новостворений канал адміністрація платформи заблокувала за день до старту його мовлення.

У відомстві заявили, що за подібні обмеження проти російських ЗМІ платформі може загрожувати блокування.

Причиною видалення вказують "порушення умов". Річ у тім, що ще у вересні адміністрація YouTube видалила німецький філіал Russia Today через поширення неправдивих відомостей щодо пандемії коронавірусу. Однак канал вирішили відродити.