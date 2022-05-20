Wikimedia Foundation – неприбуткова американська організація з офісом у Сан-Франциско, яка забезпечує технічну підтримку інфраструктури Вікіпедії та деяких інших проєктів та інтернет-спільнот, що створюють вміст для вільного розповсюдження. Фонд повністю функціонує коштом пожертв.

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Росія приземляє Wikimedia

Слово "приземлити" у даному контексті означає відкриття місцевого офісу закордонними компаніями.

Згідно з законом "Про персональні дані" великі компанії, які відповідають певним визначеним вимогам і хочуть працювати на території Росії, повинні відкрити філіал, представництво або російську юридичну особу.

Їх зобов'язують забезпечити зберігання персональних даних росіян на території країни, а не на закордонних серверах.

Також компанії, які "приземляються" в Росії зобов'язуються реєструвати особистий кабінет на сайті Роскомнагляду та розмістити на своїх інформаційних ресурсах електронну форму для зворотного зв'язку з російськими користувачами.

Крім того, сервіси повинні обмежувати доступ до інформації, яка порушує російське законодавство.

Такий підхід дозволяє тоталітарному режиму Путіна краще контролювати інтернет та діяльність IT-компаній.

За невиконання вимог порушникам загрожує зокрема часткове чи повне блокування, заборона поширення своєї реклами та розміщення російськими рекламодавцями реклами на таких ресурсах, заборона прийому платежів від російських фізичних і юридичних, і навіть маркування опублікованого у мережі контенту.

Наразі на сайті Роскомнагляду усі три пункти вимог, висунуті до Wikimedia Foundation, зазначені як "Не виконано". Відповіді від організації поки немає.

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