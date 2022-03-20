За словами підприємця й засновника monobank Дмитра Дубілета, ця ситуація демонструє "подвійний цинізм". Адже коли іноземна компанія не йде з російського ринку під час війни — це одна справа. Але зовсім інша – коли її продукт використовується у військових цілях.

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Що відомо

Крім продажу товару, майданчик дозволяє також розміщувати різноманітні оголошення.

Зараз цей сайт закритий для іноземного трафіку, але якщо зайти на нього через російські IP, то можна легко знайти багато об’яв щодо військової контрактної служби,

– пише Дубілет.

У цих оголошеннях військовим контрактникам обіцяють "гнучкий графік".

Судячи зі скриншота, який надав підприємець, за те, щоб померти в українських полях, солдатам пропонують від 40 до 100 тисяч рублів.

Наскільки ефективним виявилось таке вербування, невідомо.



Росія вербує солдат на Avito / Фото з телеграм-каналу Дмитра Дубілета

Зверніть увагу! Нещодавно ми також писали, що нідерландська компанія Prosus, яка володіє і OLX, і Avito, відмовляється виходити з Росії. Український офіс OLX при цьому чітко заявляє про свою позицію, яка засуджує військове вторгнення Росії, однак визнає, що не має впливу на будь-яку діяльність бізнесу в інших країнах.