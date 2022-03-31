Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пропагандистські російські ЗМІ. Фактично тепер в Росії дозволили ввезення техніки без отримання дозволів від правовласника, виробника чи дилера.

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Ще один підписаний документ стосується так званого паралельного імпорту. Мета механізму – задовольнити попит на товари, які містять результати інтелектуальної діяльності. Досі їх не можна було продати на території нашої країни без дозволу правовласника,

– повідомив Мішустін.

Міністерство промисловості та торгівлі Російської Федерації зазначає, що до переліку увійде продукція, яка "необхідна для насичення споживчого ринку". Але конкретних категорій товарів на цю мить названо не було – їх ще належить сформувати.

Навіщо це Росії

Швидше за все, таким чином окупант намагатиметься компенсувати відсутність продукції тих компаній, які покинули ринок Росії після її нападу на Україну. Однак не все так просто з цим черговим "геніальним" планом, адже окрім "заліза", є ще й "софтова" сторона питання. Як мінімум низка техніки банально не зможе отримувати оновлення безпеки, якщо взагалі зможе хоч якось працювати.

До речі, момент з відсутністю безпекових оновлень відкриває низку цікавих можливостей для хакерів, які вже й так навчилися зламувати звичайні принтери, та друкувати з їх допомогою послання російському народу.

Крім того, чекати від Росії чогось іншого ніж крадіжки та невмілого копіювання напрацювань цивілізації, на які країна-окупант сама не здатна, не потрібно. Нещодавно, наприклад, у Росії повідомили, що планують фактично легалізувати "піратство".