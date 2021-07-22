Росію знову всі ображають: в країні протестували відключення від світового інтернету

У 2019 році в Росії прийняли так званий закон про "суверенний рунет", спрямований на захист російського інтернету від фантомних "загроз ззовні" відомих хіба що Путіну (вік саме відповідний). Напередодні були проведені випробування роботи рунету в умовах відключення від світової мережі. І звісно ж, "усе пройшло успішно", хто б сумнівався, хоча жодних даних про випробування взагалі немає.

За повідомленнями російських ЗМІ випробування тривали з 15 червня по 15 липня, однак жодних деталей не розкривається. І хоч добре було б, якби Росія справді не мала будь-якого доступу до інтернету і продовжувала споживати свій контент лише на своїй території, все працюватиме дещо інакше.

До теми Скандал наростає: телефон Павла Дурова знайшовся у списку стеження програми Pegasus

Як саме проводилися випробування та для чого

Чому саме були присвячені випробування і чим вони закінчилися невідомо. Лише відзначається, що підготувати і узгодити звітні матеріали планується до 31 серпня. Відомо, що участь у випробуваннях брали три найбільших російських телеком оператори:

"Ростелеком";

"Транстелеком";

та "ЕР-Телеком Холдинг".

Офіційна мета випробувань – "визначити можливість роботи рунета у випадку зовнішніх спотворень, блокувань та інших загроз". Разом з тим, найбільші російські ЗМІ наголошують, що тестувалася саме можливість фізичного відключення російської частини інтернету.

Для чого Росії обмежувати доступ до інтернету рунетом

Відповідь очевидна – це допоможе краще контролювати російський сегмент інтернету та ефективніше поширювати пропаганду не допускаючи користувачів мережі до джерел зовні, де вони можуть прочитати те, що може не сподобатися Кремлю.

Це можливо технічно реалізувати?

Загалом так. Найближчим прикладом такого внутрішнього інтернету можна назвати китайську закриту мережу, яка не допускає джерел з зовнішнього інтернету, лише перевірені та схвалені комуністичною партією видання, які напишуть усе, що потрібно Китаю.

У Росії відповідно до закону прийнятого у 2019 році на мережах усіх операторів країни має бути встановлено спеціальне обладнання, через яке "Роскомнадзор" зможе. За допомогою цього ж обладнання "Роскомнадзор" може блокувати доступ до забороненого в Росії контенту.

Зараз обладнання використовується для сповільнення швидкості роботи сайтів окремих компаній. Наприклад, у березні цього року відомство почало сповільнювати передачу фото- і відеоконтенту у сервісі мікроблогів Twitter, через те що соцмережа не видаляла контент, на примху Кремля. В середині травня обмеження були частково зняті.

Коли Росія від'єднається від інтернету

За планом російського міністерства у 2020 році вже повинні були провести кілька навчань, але вони не відбулися через ситуацію з епідемією COVID-19. Наразі ці плани відтермінували "до закінчення пандемії", тож невідомо, коли почнутсья інші випробування, які підготують Росію до остаточного відключення.

Цікаво Хакери викрали конфіденційні дані у найбільшої в світі нафтової компанії Saudi Aramco

І хоч відключення такої країни, як Росія від мережі, на перший погляд здається позитивною новиною, насправді це швидше великий мінус, оскільки загородившись від решти інтернету населення Росії втратить доступ до низки інформаційних джерел і пов'язне у болоті пропаганди Кремля. Разом з тим Росія точно не втратить впливу на мережеві ресурси у всесвітній павутині та продовжить, якщо не посилить свої атаки.