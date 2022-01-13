Росія проти Telegram: на месенджер нацькували приставів, щоб примусово стягнути 11 мільйонів

Російське видання Interfax повідомляє, що місцеві пристави завели нові справи проти Telegram, щоб стягнути з компанії штрафи на загальну суму 11 мільйонів рублів. Причина незмінна.

Всього таких справ три. Стосуються вони не видаленого на вимогу Росії контенту.

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Що відбувається довкола Telegram

Перший штраф становить 5 мільйонів рублів.

Другий – 2 мільйони.

Третій – 4 мільйони.

Усі вони накладені рішенням Таганського суду Москви від 20 грудня 2021 року. Тоді компанії призначили ці штрафи за відмову видалити заборонені законодавством країни матеріали.

Перед цим, до речі, за інформацією джерела, в середині грудня 2021 року адміністрація Telegram повністю погасила заборгованість по штрафах, які на той момент дорівнювали 15 мільйонам рублів. Ймовірно, ці штрафи компанія Павла Дурова також у свій час погасить.