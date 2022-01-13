Росія проти Telegram: на месенджер нацькували приставів, щоб примусово стягнути 11 мільйонів
Джерело:Interfax
Російське видання Interfax повідомляє, що місцеві пристави завели нові справи проти Telegram, щоб стягнути з компанії штрафи на загальну суму 11 мільйонів рублів. Причина незмінна.
Всього таких справ три. Стосуються вони не видаленого на вимогу Росії контенту.
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Що відбувається довкола Telegram
- Перший штраф становить 5 мільйонів рублів.
- Другий – 2 мільйони.
- Третій – 4 мільйони.
Усі вони накладені рішенням Таганського суду Москви від 20 грудня 2021 року. Тоді компанії призначили ці штрафи за відмову видалити заборонені законодавством країни матеріали.
Перед цим, до речі, за інформацією джерела, в середині грудня 2021 року адміністрація Telegram повністю погасила заборгованість по штрафах, які на той момент дорівнювали 15 мільйонам рублів. Ймовірно, ці штрафи компанія Павла Дурова також у свій час погасить.Нагадаємо, у квітні 2018 року месенджер був заблокований тим же судом через відмову надати ключі шифрування, якими Telegram захищає дані користувачів. Компанія не змогла цього зробити, адже, за її словами, такими ключами просто не володіє, а сам сервіс працює по іншому принципу, зберігаючи ключі шифрування виключно на пристроях клієнтів. Така відповідь владу Росії не задовольнила. Блокування тривало два роки і вже 18 червня 2020 року було зняте, оскільки суттєвих результатів не принесло – спроби блокування роботи месенджера постійно призводили то до блокування сервісів Google, то до недоступності в Росії Twitter, Facebook, Yahoo! і навіть місцевих "Однокласників" та "ВКонтакте". Однак сам Telegram справно працював усі два роки.