Повідомлення про це з'явилося лише в обліковому записі компанії у Twitter. На офіційному сайті жодних деталей про ймовірне відключення немає.

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Що відомо

Ймовірно, Market Rebellion зробили такий висновок після ознайомлення з документом, опублікованим російськими ЗМІ.

В ньому йдеться про наказ до 11 березня 2022 року провести перевірки безпеки публічних ресурсів та особистих кабінетів їх адміністраторів і виправити знайдені недоліки; перемістити їх у доменну зону RU та на російські хостинги, якщо зараз вони перебуваються на закордонних, та інше. Весь перелік – на скриншоті далі.



Росія готує відключення від глобального інтернету / Фото з телеграм-каналу видання "УНІАН"

Коротко кажучи, влада локалізує російський інтернет в межах країни.

Це цілком може означати, що найближчим часом варто очікувати повної ізоляції так званого рунету, тобто російського інтернету.

"Росія повністю відключиться від глобального інтернету 11 березня. Тільки вебсайти та сервери в російській зоні будуть доступні тим, хто знаходиться в Росії."

У березні 2019 року Росія провела тести, в ході яких вони відключилися від решти світу в електронному вигляді, але зберегли доступ в інтернет для своїх громадян,

– додає Market Rebellion.

Що ж, у такому випадку бажаємо щасливої самоізоляції вслід за русскім ваєнним карабльом.