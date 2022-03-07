Повідомлення про це з'явилося лише в обліковому записі компанії у Twitter. На офіційному сайті жодних деталей про ймовірне відключення немає.
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Що відомо
- Ймовірно, Market Rebellion зробили такий висновок після ознайомлення з документом, опублікованим російськими ЗМІ.
- В ньому йдеться про наказ до 11 березня 2022 року провести перевірки безпеки публічних ресурсів та особистих кабінетів їх адміністраторів і виправити знайдені недоліки; перемістити їх у доменну зону RU та на російські хостинги, якщо зараз вони перебуваються на закордонних, та інше. Весь перелік – на скриншоті далі.
Росія готує відключення від глобального інтернету / Фото з телеграм-каналу видання "УНІАН"
- Коротко кажучи, влада локалізує російський інтернет в межах країни.
- Це цілком може означати, що найближчим часом варто очікувати повної ізоляції так званого рунету, тобто російського інтернету.
"Росія повністю відключиться від глобального інтернету 11 березня. Тільки вебсайти та сервери в російській зоні будуть доступні тим, хто знаходиться в Росії."
У березні 2019 року Росія провела тести, в ході яких вони відключилися від решти світу в електронному вигляді, але зберегли доступ в інтернет для своїх громадян,
– додає Market Rebellion.