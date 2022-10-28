Окупанти пошкодили великий радіотелескоп УТР-2 у селі Волохів Яр, що на Харківщині

Під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські військові. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі радіотелескопа декаметрових хвиль УТР-2.

УТР-2 – український Т-подібний радіотелескоп декаметрових хвиль, що належить Радіоастрономічному інституту НАН України. Він був побудований ще у 1970 році.

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Що відомо

Правоохоронці вже провели огляди місць подій та вилучили речові докази, які свідчать про військову агресію окупантів. Територія займає понад 100 гектарів. Дії окупантів завдали масштабних збитків.



Телескоп УТР-2 / Фото з фейсбука Володимира Тимошка

За словами заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції Ольги Науменко, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню. Саме устаткування телескопа також зазнало пошкоджень, однак у МВС не називають їх масштабів.



Одне зі зруйнованих приміщень дослідної обсерваторії / Фото з фейсбука Володимира Тимошка

[Окупанти] жили як свині, і це вже нікого не дивує. Розтрощена апаратура, зруйновані будівлі, розбиті автівки, вщент засмічені кімнати. Серед розваг – стрілянина по намальованій мішені на стіні. По всій території розкидані снаряди. Навіть тікаючи від наших військ, що блискавично звільнили Харківщину, росіяни не змогли утриматися – поцупили бойлер і пральну машину. Мародерство у них в крові,

– написав у своєму фейсбуці начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.



Зруйнована будівля дослідної обсерваторії / Фото з фейсбука Володимира Тимошка



Зруйнована будівля дослідної обсерваторії / Фото з фейсбука Володимира Тимошка

Знаходились окупанти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.

Тепер слідчі встановлюватимуть суму збитків.