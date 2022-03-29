Росія попрощається з безлімітним інтернетом: місцеві оператори підтримали рекомендації Мінцифри

Міністерство цифрового розвитку Росії направило операторам мобільного зв'язку рекомендацію вимкнути необмежене споживання трафіку. Це означає кінець безлімітних тарифів.

Тепер безлімітні тарифи матимуть обмеження. На такий крок окупанти йдуть задля забезпечення виконання путінського Указу "Про заходи щодо забезпечення соціально-економічної стабільності та захисту населення в Росії".

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Росія проти інтернету

У листі йдеться про необхідність "належного функціонування мереж зв'язку в Росії, а також цілісного і стійкого функціонування російської інфраструктури зв'язку", а також забезпечення рівномірного навантаження на мережу.

В умовах зовнішнього санкційного тиску і скорочення доступності іноземного обладнання необхідно знайти баланс з підтримки та розвитку мобільних мереж. Ми вживаємо заходів для розумного споживання трафіку при збереженні якості та доступності основних цифрових сервісів і послуг,

– пишуть чиновники міністерства.

Як не дивно, оператори зв'язку, принаймні деякі, підтримали рішення, назвавши його раціональним: "В умовах об'єктивних складнощів з поставками телекомунікаційного та обчислювального обладнання, які можуть в негативному сценарії привести до зниження якості послуг зв'язку і зниження стійкості мереж, рекомендація Мінцифри Росії виглядає раціональною і своєчасною", – сказав директор зі зв'язків з держорганами оператора "Мегафон" Володимир Месропян.

Раніше з'явилися відомості про те, що вартість телеком-обладнання в Росії зросла на 40% через відхід західних вендорів і зниження курсу рубля і може зрости ще на 80%. Крім того, прогнозуються збої в роботі російських операторів зв'язку.

Приблизно тієї ж думки оператор МТС: "У поточних умовах – це раціональне рішення, яке дозволить операторам мати необхідний запас міцності навіть при різкому зростанні споживання мобільного інтернету", – сказали там.

Схоже, місцеві блогери, які вже залишилися без монетизації на західних платформах, тепер залишаться й без нормального інтернету. Можливості поплакати перед аудиторією через закриття IKEA стане ще менше.