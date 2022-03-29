Тепер безлімітні тарифи матимуть обмеження. На такий крок окупанти йдуть задля забезпечення виконання путінського Указу "Про заходи щодо забезпечення соціально-економічної стабільності та захисту населення в Росії".
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Росія проти інтернету
У листі йдеться про необхідність "належного функціонування мереж зв'язку в Росії, а також цілісного і стійкого функціонування російської інфраструктури зв'язку", а також забезпечення рівномірного навантаження на мережу.
В умовах зовнішнього санкційного тиску і скорочення доступності іноземного обладнання необхідно знайти баланс з підтримки та розвитку мобільних мереж. Ми вживаємо заходів для розумного споживання трафіку при збереженні якості та доступності основних цифрових сервісів і послуг,
– пишуть чиновники міністерства.
Як не дивно, оператори зв'язку, принаймні деякі, підтримали рішення, назвавши його раціональним: "В умовах об'єктивних складнощів з поставками телекомунікаційного та обчислювального обладнання, які можуть в негативному сценарії привести до зниження якості послуг зв'язку і зниження стійкості мереж, рекомендація Мінцифри Росії виглядає раціональною і своєчасною", – сказав директор зі зв'язків з держорганами оператора "Мегафон" Володимир Месропян.
Приблизно тієї ж думки оператор МТС: "У поточних умовах – це раціональне рішення, яке дозволить операторам мати необхідний запас міцності навіть при різкому зростанні споживання мобільного інтернету", – сказали там.
Схоже, місцеві блогери, які вже залишилися без монетизації на західних платформах, тепер залишаться й без нормального інтернету. Можливості поплакати перед аудиторією через закриття IKEA стане ще менше.