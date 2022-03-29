Тепер безлімітні тарифи матимуть обмеження. На такий крок окупанти йдуть задля забезпечення виконання путінського Указу "Про заходи щодо забезпечення соціально-економічної стабільності та захисту населення в Росії".

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Росія проти інтернету

У листі йдеться про необхідність "належного функціонування мереж зв'язку в Росії, а також цілісного і стійкого функціонування російської інфраструктури зв'язку", а також забезпечення рівномірного навантаження на мережу.

В умовах зовнішнього санкційного тиску і скорочення доступності іноземного обладнання необхідно знайти баланс з підтримки та розвитку мобільних мереж. Ми вживаємо заходів для розумного споживання трафіку при збереженні якості та доступності основних цифрових сервісів і послуг,

– пишуть чиновники міністерства.

Як не дивно, оператори зв'язку, принаймні деякі, підтримали рішення, назвавши його раціональним: "В умовах об'єктивних складнощів з поставками телекомунікаційного та обчислювального обладнання, які можуть в негативному сценарії привести до зниження якості послуг зв'язку і зниження стійкості мереж, рекомендація Мінцифри Росії виглядає раціональною і своєчасною", – сказав директор зі зв'язків з держорганами оператора "Мегафон" Володимир Месропян.

До речі. Раніше з'явилися відомості про те, що вартість телеком-обладнання в Росії зросла на 40% через відхід західних вендорів і зниження курсу рубля і може зрости ще на 80%. Крім того, прогнозуються збої в роботі російських операторів зв'язку.

Приблизно тієї ж думки оператор МТС: "У поточних умовах – це раціональне рішення, яке дозволить операторам мати необхідний запас міцності навіть при різкому зростанні споживання мобільного інтернету", – сказали там.

Схоже, місцеві блогери, які вже залишилися без монетизації на західних платформах, тепер залишаться й без нормального інтернету. Можливості поплакати перед аудиторією через закриття IKEA стане ще менше.

Нагадаємо, раніше проєкт Market Rebellion, який працює у сфері освіти (криптовалюти, інвестиції, торгівля) та кібербезпеки стверджував, начебто Росія відключиться від глобального інтернету 11 березня. Однак цього, на жаль, не відбулося.