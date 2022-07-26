"Роскосмос" покидає міжнародну космічну станцію: відомство начебто назвало дату виходу з проєкту

росія відмовиться від участі у проєкті міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції (МКС) – рішення вже прийнято. Про це розповів новий глава російського космічного відомства Юрій Борисов.

Коли росія покине МКС

Як повідомляє 24 канал, російські пропагандистські ресурси поширюють заяву нового очільника російського космічного відомства, що стосується проєкту МКС. У ній зазначається, що "Роскосмос" покине космічну станцію після 2024 року.

Не пропустіть NASA засудило російських космонавтів за антиукраїнську пропаганду у космосі

Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийняті,

– зазначив Борисов.

За його словами, на той час "Роскосмос" почне формувати російську орбітальну станцію. До речі, чутки про неї ходять вже давно, однак з огляду на масштабні санкції росія скоро не зможе навіть самостійно літати до космосу, не те що будувати власну станцію.

Варто також додати, що рішення про вихід з проєкту МКС було прийнято ще за часів минулого глави "Роскосмосу" Дмітрія Рогозіна, якого нещодавно звільнили з поста очільника космічного відомства.

Точної дати виходу "Роскосмосу" з МКС новий очільник також не назвав, тож "після 2024 року" для росії дуже зручне формулювання, оскільки воно може означати будь-яку дату на десятиліття вперед.

Читайте на сайті Китайська ракета може неконтрольовано впасти на Землю – вже вкотре

Доки NASA планує використовувати станцію

Нагадаємо, що NASA планує використовувати станцію до 2030 року. Подальших планів щодо майбутнього станції наразі немає, однак одним з ймовірних варіантів утилізації МКС (якщо таке рішення буде прийнято) розглядається зведення її з орбіти та затоплення у Тихому океані.