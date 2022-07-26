Коли росія покине МКС

Як повідомляє 24 канал, російські пропагандистські ресурси поширюють заяву нового очільника російського ко с мічного відомства, що стосується проєкту МКС. У ній зазначається, що "Роскосмос" покине космічну станцію після 2024 року.

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Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийняті,

– зазначив Борисов.

За його словами, на той час "Роскосмос" почне формувати російську орбітальну станцію. До речі, чутки про неї ходять вже давно, однак з огляду на масштабні санкції росія скоро не зможе навіть самостійно літати до космосу, не те що будувати власну станцію.

Варто також додати, що рішення про вихід з проєкту МКС було прийнято ще за часів минулого глави "Роскосмосу" Дмітрія Рогозіна, якого нещодавно звільнили з поста очільника ко с мічного відомства.

Точної дати виходу "Роскосмосу" з МКС новий очільник також не назвав, тож "після 2024 року" для росії дуже зручне формулювання, оскільки воно може означати будь-яку дату на десятиліття вперед.

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Доки NASA планує використовувати станцію

Нагадаємо, що NASA планує використовувати станцію до 2030 року. Подальших планів щодо майбутнього станції наразі немає, однак одним з ймовірних варіантів утилізації МКС (якщо таке рішення буде прийнято) розглядається зведення її з орбіти та затоплення у Тихому океані.