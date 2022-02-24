Росія погрожує своїм медіа мільйонними штрафами за поширення "не такої" інформації

Видання dev.ua повідомляє, що російський Роскомнадзор пригрозив місцевим ЗМІ величезними штрафами, якщо ті поширюватимуть інформацію не з офіційних джерел.

Погрози стосуються висвітлення так званої "спеціальної воєнної операції", як її називає Путін. Щоб приховати правду про війну проти України, влада Росії готова вдатися до величезних грошових стягнень.

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Що відбувається

За поширення неправдивої інформації російським законодавством передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до п’яти мільйонів рублів, а також негайне блокування фейкових матеріалів,

– цитує видання слова російського відомства, яке займається цензурою.

Нагадаємо, наразі лише кілька засобів масової у Росії інформації висловили свою незгоду з нападом на Україну. Серед них, наприклад, видання Meduza.

З аналогічними заявами до влади країни-окупанта звернулися російські письменники, драматурги, режисери, видавці та журналісти – усього 13 людей.

"Співвітчизники! Війна Росії проти України – це ганьба. Це наша ганьба, але, на жаль, нести відповідальність за нього доведеться ще й нашим дітям, поколінням зовсім юних і не народжених ще росіян. Ми не хочемо, щоб наші діти жили в країні-агресорі, щоб вони соромилися того, що їх армія напала на сусідню незалежну державу. Ми закликаємо всіх громадян Росії сказати "ні" цій війні. Ми не віримо в те, що незалежна Україна становить загрозу Росії або будь-якій іншій державі. Ми не віримо в заяви Володимира Путіна про те, що український народ перебуває під владою "нацистів" і потребує того, щоб його "звільняли". Ми вимагаємо припинити цю війну."

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