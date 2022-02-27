У перший день військового вторгнення Росії до України, США запровадили санкції проти агресора. Серед іншого, санкції торкнулися російської промисловості та космічної галузі.

В той же день очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у традиційному для Росії стилі вирішив відреагувати на це. Він опублікував декілька бравурних дописів у твіттері. Серед іншого пригрозив, що МКС може зійти з орбіти та впасти.

"Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на територію США", – записав Рогозін.

Йому одразу на це відповів Ілон Макс, який опублікував картинку з логотипом своєї компанії SpaceX, таким чином давши знати, що він готовий допомогти США в цьому плані.

Батут працює

Це вже не вперше Макс реагує на неоднозначні виловлювання Рогозіна. У 2014 році, коли США ввели санкції проти Росії через анексію Криму, Рогозін заявив, що американці тепер будуть доставляти своїх астронавтів на МКС "на батуті". Рогозін тоді був віцепрем'єром Росії.

Попри ці заяви, Росія продовжувала доставляти американських космонавтів на МКС. Адже США за це щедро платили.

Та коли в травні 2020 року SpaceX успішно запустила Crew Dragon до МКС, то Маск пригадав "жарт" Рогозіна, заявивши, що "батут працює".