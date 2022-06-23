На офіційному сайті відомства опублікували не лише повідомлення про складання адміністративного протоколу, але й список "гріхів" компанії. Крім того, наголошується, що порушення кваліфікують як повторні.
Раніше Google починає процес банкротства у Росії: компанія подала позов до суду
Що загрожує Google
Питання до корпорації виникли вже традиційно через заборонену в Росії інформацію, яку Google відмовляється видаляти. Правопорушення передбачає покарання у вигляді адміністративного штрафу, який може становити від 1/20 до 1/10 річного обороту компанії в Росії. Протокол буде передано до суду для розгляду та визначення точної суми штрафу.
На думку Роскомнагляду, відеохостинг YouTube цілеспрямовано сприяє поширенню:
- Недостовірної інформації про перебіг "спеціальної військової операції" в Україні, що дискредитує російську армію.
- Матеріалів, що пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій, а також інструкції щодо виготовлення вибухових речовин.
- Матеріалів, що пропагують "індиферентне ставлення до життя та здоров'я неповнолітніх".
- Контенту із закликами до участі у несанкціонованих масових акціях, у тому числі спрямованих на неповнолітніх.
Загалом в "управлінні цензури" нарахували понад сім тисяч "протиправних матеріалів" – тексти, відео, зображення.
Імовірно, Росія намагається не тільки перекрити доступ до інформації, а й отримати якомога більше грошей від Google та інших компаній, поки ті не пішли остаточно з країни, щоб на ці кошти фінансувати військову агресію проти України.