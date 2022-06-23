На офіційному сайті відомства опублікували не лише повідомлення про складання адміністративного протоколу, але й список "гріхів" компанії. Крім того, наголошується, що порушення кваліфікують як повторні.

Раніше Google починає процес банкротства у Росії: компанія подала позов до суду

Що загрожує Google

Питання до корпорації виникли вже традиційно через заборонену в Росії інформацію, яку Google відмовляється видаляти. Правопорушення передбачає покарання у вигляді адміністративного штрафу, який може становити від 1/20 до 1/10 річного обороту компанії в Росії. Протокол буде передано до суду для розгляду та визначення точної суми штрафу.

На думку Роскомнагляду, відеохостинг YouTube цілеспрямовано сприяє поширенню:

Недостовірної інформації про перебіг "спеціальної військової операції" в Україні, що дискредитує російську армію.

Матеріалів, що пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій, а також інструкції щодо виготовлення вибухових речовин.

Матеріалів, що пропагують "індиферентне ставлення до життя та здоров'я неповнолітніх".

Контенту із закликами до участі у несанкціонованих масових акціях, у тому числі спрямованих на неповнолітніх.

Загалом в "управлінні цензури" нарахували понад сім тисяч "протиправних матеріалів" – тексти, відео, зображення.

Нагадаємо, минулого разу, коли Google присудили оборотний штраф, вона сплатила 7,22 мільярда рублів. Роскомнадзор регулярно засуджує компанію, змушуючи її платити. Якщо не враховувати минулий оборотний штраф, то загальна сума сплачених коштів уже становить 68 мільйонів рублів. Такі величезні суми не могли не залишити сліду: за 2021 рік компанія отримала збиток у розмірі 26,4 мільярда рублів. Тому з початку 2022 року там передбачали майбутню неплатоспроможність й анонсували процес визнання компанії банкротом. Документи для початку процесу передали до російського суду у середині червня. Заяву розглядають на обґрунтованість, дата поки не призначена.

Імовірно, Росія намагається не тільки перекрити доступ до інформації, а й отримати якомога більше грошей від Google та інших компаній, поки ті не пішли остаточно з країни, щоб на ці кошти фінансувати військову агресію проти України.