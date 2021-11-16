Росія підтвердила випробування протисупутникової зброї й цинічно заперечила загрозу МКС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу офіційно підтвердив дані про проведення 15 листопада навчального знищення старого радянського супутника. Росія стверджує, що уламки, які утворилися, не становлять загрози для МКС та інших апаратів на орбіті, однак дані США свідчать про іншу ситуацію.

Що сталося

Росія 15 листопада провела випробування, у рамках яких було знищено недіючий супутник "Целіна-Д", який перебував на орбіті Землі. Про такі "навчання" країна звісно ж не попередила ні США, ні інших партнерів.

До теми МКС загрожує зіткнення із космічним сміттям через безвідповідальні дії Росії, – США

Унаслідок знищення супутника на орбіті утворилося понад 1,5 тисячі уламків, які створили загрозу іншим космічним об'єктам включно з Міжнародною космічною станцією. Зазначається, що астронавти та космонавти зайняли місця на кораблях, щоб бути готовими до евакуації.

Пентагон та Держдепартамент США наголосили, що такі дії Росії є безвідповідальними та несуть безпосередню загрозу МКС. Наразі рух уламків, що утворилися внаслідок знищення супутника відстежують.

Відповідь Росії

У російському Міноборони стверджують, що всупереч заявам США, хмара космічного сміття, що утворилася під час випробувань, не становить загрози для орбітальних апаратів, повідомляють російські ЗМІ.

США достеменно відомо, що фрагменти, які утворилися, за часом випробувань і за параметрами орбіти не представляли та не нестимуть загрози для орбітальних станцій, космічних апаратів і космічної діяльності. Фрагменти внесено до головного каталогу вітчизняної системи контролю космічного простору та одразу взято на супровід до припинення їх існування,

– мовиться у заяві.

, очікувати від росіян визнання своєї провини чи власних необдуманих вчинків справа марна, тож ні такі дії, ні заяви російського міністерства навряд чи когось сильно дивують.