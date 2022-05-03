Такий крок направлений на посилення контролю над деякими регіонами, що перебувають під тимчасовою окупацією країни-агресора. Нагадаємо, що призначена Росією влада в деяких частинах Херсона заявила, що регіон вже з 1 травня почне використовувати російський рубль.

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Як це вплине на зв'язок з регіоном

Лондонська компанія NetBlocks заявила, що відстежила майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу 30 квітня. Воно зачепило низку українських провайдерів. З'єднання було відновлено за кілька годин, але різні метрики показували, що трафік тепер іде через Росію.

Підключення до мережі було направлено через російський інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру, і, отже, тепер, ймовірно, підлягає російському інтернет-регулюванню, спостереженню та цензурі,

– йдеться на сайті NetBlocks.

Міністерство оборони Великобританії заявило в неділю, що дії Росії в регіоні "ймовірно свідчать про намір Росії спричинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі".

Зазначається, що Росія планує вжити усіх можливих заходів, від запровадження рубля до контролю над інфраструктурою, аби унеможливити повернення регіону під контроль України в майбутньому.

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Як все відбувалося