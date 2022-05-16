Росія отримала у держвласність активи Renault і збирається відродити "Москвичі"

Компанія Renault призупинила свою діяльність у Росії наприкінці березня. Тепер же відомий виробник автомобілів заявив про повний вихід і продаж бізнесу, в тому числі й заводу, владі Москви.

24 канал зібрав останню інформацію з приводу продажу виробничих потужностей, зокрема й реакцію глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Він зробив з цього приводу чергову заяву.

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Renault продає російський бізнес

Як повідомляє "Коммерсант" із посиланням на російський Мінпромторг, російські активи групи Renault переходять у державну власність.

Частку компанії в місцевому "АвтоВАЗ" – 67,69% акцій – продали у власність Росії в особі Федерального державного підприємства "Центральний науково-дослідний автомобільний та автомоторний інститут" (НАМІ).

Акції автоконцерну, що залишилися, збереже "Ростех", який до цього спільно з Renault володів часткою в Alliance Rostec Auto.

Завод "Рено Росія" забере влада Москви.

Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме компанія "АвтоВАЗ", яка також продовжить випуск усієї лінійки автомобілів Lada на своїх заводах.

Росія відроджує радянські автомобілі "Москвич"

Мер Москви Сергій Собянін уже заявив, що на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під радянським брендом "Москвич".



Москвич-412 1975 року випуску / Фото Світлана Парфьонова

Він додав, що постарається зберегти більшу частину колективу, що працює на заводі.

Іноземний власник прийняв рішення закрити московський завод "Рено". Це його право, але ми не можемо допустити, щоб багатотисячний трудовий колектив залишився без роботи. Тому я прийняв рішення забрати завод на баланс міста і відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич". Ми постараємося зберегти більшу частину колективу, безпосередньо працює на заводі, і у його суміжників,

– каже Собянін.

Основним технологічним партнером стане "КамАз". На першому етапі хочуть організувати виробництво класичних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а пізніше – електромобілів. При цьому рашисти "працюють над локалізацією виробництва в Росії максимальної кількості автокомпонентів".

Чи залишать старий дизайн поки невідомо. Однак було би вельми цікаво побачити від росіян реакцію на це барахло, адже вони будуть змушені пересісти з сучасних дизайнерських іномарок на вітчизняні "відра". Велика імовірність того, що ці наміри так і залишаться черговою заявою, які росіяни полюбляють голосно робити, але в результаті про них забувати.

Якщо до звичайних ДВЗ-автівок питань менше, бо Росія ще якось може нашкребти деталей з "дружніх країн", то наміри випускати електричні викликають сміх. Річ у тім, що електрокари потребують акумуляторів. Однак ще у квітні постачальники зупинили продаж ключового компонента батарей – літію.

Рогозін хоче в долю

Тим часом Дмитро Рогозін, глава "Роскосмосу", заявив, що готовий управляти підприємствами, виведеними з-під власності іноземців. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Якщо губернатори візьмуть приклад з мера Москви й почнуть вживати рішучих заходів щодо власності іноземних магнатів, які втекли з Росії, Роскосмос готовий брати близькі за профілем підприємства в наше управління й оперативно налагодити випуск високоякісної вітчизняної продукції цивільного призначення,

– написав Рогозін.

Якими могли б бути ці підприємства, він не уточнив.