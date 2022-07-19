Московський суд оштрафував Google на 358 мільйонів доларів – чому Росія не побачить цих грошей

Суд у Москві наклав на компанію Google LLC штраф у розмірі 358 мільйонів доларів (21 мільярд рублів). Причиною стало те, що на вимогу "Роскомнадзора" компанія не обмежила доступу до інформації про війну Росії з Україною. Однак побачити ці гроші Росії не судилося.

Згідно з заявою "роскомнадзору", Google та її дочірня компанія YouTube не змогли видалити такі матеріали після численних запитів від російського ІТ-контролера:

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Інформація про хід "спеціальної військової операції" в Україні (так росія називає криваву війну, яку вона почала на території нашої країни), що дискредитує Збройні сили Російської Федерації.

Контент, що пропагує екстремізм та тероризм.

Контент, що пропагує шкідливі дії для життя та здоров'я неповнолітніх.

Інформація, що пропагує участь у несанкціонованих масових заходах.

В останні місяці "роскомнагляд" намагався застосувати санкції, що ґрунтуються на різних частинах Кодексу про адміністративні правопорушення в росії. Минулого місяця організація всоте оштрафувала ТОВ "Гугл" на 1,2 мільйона доларів (68 мільйонів рублів) за невидалення забороненої інформації.

Через численні "порушення" однієї і тієї ж вимоги закону наступний штраф нараховуватиметься на основі виторгу і досягатиме 10% від річного обороту фірми. Великий штраф у розмірі 358 мільйонів доларів справді був розрахований, виходячи з річного обороту компанії в Росії.

Крім штрафу, російські користувачі Google Search і YouTube тепер бачитимуть попередження про порушення фірмою закону і не зможуть розміщувати рекламу або використовувати її як джерела інформації. (Варто зазначити, що російські користувачі і так не можуть її розміщувати, Google заборонила це після вторгнення росії в Україну).

Статус Google, або чому росія ніколи не побачить цих грошей

Після російського вторгнення в Україну країна-агресор прийняла закон про боротьбу з фейковими новинами. Через деякий час дочірня компанія Google, Google LLC, була змушена оголосити про банкрутство, заявивши про нездатність продовжувати бізнес після серії великих штрафів і, зрештою, про банкрутство.

Варто наголосити, що сенсу у рішенні Московського суду проти Google немає жодного. Російська донька Google – ТОВ "Гугл" наразі перебуває в процесі банкрутства і подібну суму з неї стягнути фізично та юридично неможливо. Сам Google LLC, звісно ж чхав на росію і не буде (та й не зможе) виплачувати подібні штрафи.

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Водночас вдатися до блокування Google чи YouTube "роскомнагляд" не може, оскільки жодних притомних аналогів створити так і не вийшло. І все ж припустити що пошуковик та відеохостинг заблокують в росії можна, але тоді російський сегмент остаточно перейде у VPN.

Платні сервіси Google у Росії залишаються доступними, хоч і з деякими обмеженнями, але фірми або приватні особи не можуть купувати рекламні кампанії в країні.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну