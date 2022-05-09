У список потрапили 96 груп товарів, серед них і технології відомих брендів. Тепер їх можна буде ввозити в Росію без дозволу правовласника. 24 канал зібрав останню інформацію про сірі оборудки окупантів.

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Паралельний імпорт: що це таке і які товари він охопить

Паралельний імпорт – це ввезення в країну і продаж оригінального товару зарубіжного виробника без його згоди.

Це не те ж саме, що торгівля підробками, які маскуються під брендову продукцію. При паралельному імпорті мова йде саме про справжні фірмові товари. Але якщо виробник не поставляє їх офіційно, то вони завозяться з використанням інших механізмів — досі такі були заборонені. Завозити товари тепер будуть через інші країни, для яких немає санкційних обмежень на купівлю продукції. Для таких цілей можуть використовуватися, наприклад, Туреччина, Китай, Казахстан, Вірменія, Узбекистан чи інші країни, які Росія називає "дружніми".

Отож, у список потрапили товари таких технологічних брендів:

Смартфони та техніка: Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, LG, Nokia, Intel, Dell, Microsoft, Cisco, GoPro, Panasonic, Toshiba, Acer, MSI, IBM, Motorola і D-Link.

Ігрові приставки: Xbox, PlayStation і Nintendo.

Музична техніка: JBL, Bose і Beats.

Миші, клавіатури, накопичувачі та відеокарти: Logitech, Kingston і HyperX, Western Digital, Adata, GigaByte.

Побутова електроніка: Electrolux, Miele, Siemens, Dyson і Philips.

У документі, який опублікований Мінпромторгом, можна знайти ряд неточностей. Наприклад, деякі компанії, в тому числі Apple, Samsung або Intel вказуються в розділі "реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої; їх частини".

В цілому, документ містить різні групи, в тому числі автомобілі та запчастини для них, двигуни та їх частини, фармацевтична продукція, одяг, взуття, косметика, а також обладнання для різних галузей та інші товари.

Дорожче, дорожче, ще дорожче: скільки тепер платитимуть росіяни

За інформацією російського видання Forbes, після легалізації паралельного імпорту вартість комп'ютерної техніки та електроніки для кінцевого споживача може зрости на 20-50 відсотків.

Експерти ринку пояснили, що ввезенням за схемами паралельного імпорту займуться дистриб'ютори та компанії, які раніше працювали на сірому ринку техніки. У них вже є вихід на потрібних постачальників і продавців за кордоном. Однак якщо раніше вони використовували логістичні майданчики всередині країни, то тепер їм доведеться працювати з додатковими (проміжними) складами за кордоном.

Працюватиме це наступним чином: російські продавці, ймовірно, зареєструють представництва в одній з перерахованих вище країн і замовлятимуть новий товар спочатку туди. Після цього він буде перенаправлятися до Росії. При цьому кінцева точка доставки буде приховуватися від виробника.

Це збільшить витрати на бізнес і вимагатиме підвищення ціни на товари для кінцевого покупця.