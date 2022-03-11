Росія не блокуватиме WhatsApp в рамках санкцій проти компанії Meta

Через нововведення Meta, яке дозволяє побажання смерті окупантам та особисто Путіну, прислужники диктатора взялися визнавати Facebook та Instagram екстремістськими. Але не WhatsApp. Чому – далі.

Деталей наразі мало. Все, що на цей момент відомо, вкладається в один короткий коментар пропагандистського медіа "РИА Новости".

Раніше У Росії хочуть визнати Meta екстремістською організацією та заборонити їй діяльність в країні

Що кажуть пропагандисти

WhatsApp не зачеплять заходи проти Meta, оскільки це засіб спілкування, а не розміщення інформації,

– пишуть РИА Новости.

Судячи з усього, запорєбріком не знають про існування у WhatsApp функції "Статус", яка є аналогом Stories в Instagram.

Наразі проти компанії Meta відкрито кримінальну справу, яка може призвести до визнання її екстремістською з відповідними наслідками. Слідчий комітет перевірить "незаконні заклики до насильства щодо громадян Росії з боку співробітників американської компанії Meta".

За місцевими законами, максимальне покарання за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності становить до п'яти років позбавлення волі, а за статтею за сприяння терористичної діяльності — до п'ятнадцяти років.

Однак кого і як зібралися саджати, незрозуміло. Всі російські медіа, які написали про це, згадують лише одне ім'я – Енді Стоуна, прессекретаря компанії, додаючи, що "правовій оцінці будуть піддані" й інші працівники.

Хто б міг подумати, що для Путіна страшнішими виявляться не санкції США чи ЄС, які боляче вдарили по його народу, а дозвіл Meta на словесні побажання йому смерті. Одразу помітні пріоритети.