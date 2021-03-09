Будівництво першого у Росії приватного космодрому зупинено через бюрократичні процедури. Про це російським ЗМІ розповів Павло Пушкін, генеральний директор приватної космічної компанії "КосмоКурс", яка займається цим проєктом.

Рік тому компанія домовилася з владою про процес узгодження санітарно-захисних зон космодрому. Проєкт направили у Росспоживнагляд. Відповіді компанія не дочекалася. Глава "КосмоКурса" зазначив, що обласні міністерства відмовляються допомагати, а "Роскосмос" нічого зробити не може, оскільки узгодження екологічних норм космодрому – не його компетенція.

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Російський космотуризм під загрозою

Реалізація проєкту суборбітальної ракети для космічного туризму теж призупинена. Компанія вже два роки не може отримати нормативну документацію для проєктування суборбітальної туристичної ракети.

"Цю документацію відомство готове давати виконавцю тільки у разі, якщо замовником є Міністерство оборони. За нашим проєктом, природно, вони не є замовником", – зазначє Пушкін.

Через такі затримки, на його думку, Росія може програти боротьбу за ринок суборбітального туризму, до якого прагнуть такі приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic.

Над чим працювала "КосмоКурс"

Компанія розробляла одноступеневу ракету з можливістю повторного використання для польотів на висоту 200 кілометрів. Разом із суборбітальною ракетою працювали і над створенням семимісного космічного корабля. Перший туристичний запуск тривалістю 15 хвилин планували здійснити у 2025 році з п'ятьма туристами. Квиток оцінювався в 200-250 тисяч доларів. Планувалося проводити до 115 пусків на рік, таким чином у подорож могли б щорічно відправлятися до 700 осіб. Очікувалося, що в основному це будуть іноземці.

Глава "КосомсКурс" також зазначив, що технології, які були розроблені у рамках проєкту суборбітальної ракети будуть використовуватися для створення надлегкої ракети. Про її розробку "КосмоКурс" оголосив у лютому.