Росія може заблокувати сервіс вимірювання швидкості інтернету SpeedTest: що порушила компанія

Американський сервіс SpeedTest, що належить компанії Ookla, можуть заблокувати в Росії за порушення місцевого законодавства. Що саме порушила компанія – далі.

За даними сервісу Similarweb, щомісячна аудиторія SpeedTest в світі становить 105,2 мільйона користувачів. Сервіс є найпопулярнішим у своїй галузі, причому Росія – на третьому місці за кількістю користувачів і розміром доходів.

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Чому SpeedTest під загрозою

Як пише джерело, річ у місцевому законодавстві, а конкретно в законі "Про персональні дані", який передбачає так зване "приземлення" – відкриття офісу в Росії й перенесення зберігання персональних даних росіян на території країни.

Якщо компанія не зможе підтвердити факт локалізації в Росії, їй загрожує штраф до 6 мільйонів рублів і подальше блокування.

Наразі контролюючий орган, Роскомнадзор, направив Ookla запит на підтвердження локалізації.

Російські регулятори побоюються, що дані, які збирає сервіс, можуть бути використані проти громадян – спамерами, шахраями, шантажистами та іноземними спецслужбами. SpeedTest підключається до мережі найближчого доступного мобільного оператора або Wi-Fi та відправляє через його мережі тестові пакети даних, вимірюючи швидкість скачування та відвантаження. Додаток у цьому випадку обробляє дані про місцезнаходження російських користувачів, IP-адреси, швидкість підключення до інтернету, а потім інформація надходить на сервери в Німеччині, що суперечить закону "Про персональні дані".