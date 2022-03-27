Росія може спробувати знищити супутники Starlink на орбіті, але Ілон Маск знає, що з цим робити

Ілон Маск дав інтерв'ю Матіасу Депфнеру, гендиректору німецького видавництва Axel Springer. У ньому підприємець торкнувся теми російської агресії та загроз, які несе окупант технології Starlink.

Інтерв'ю пройшло на заводі Tesla у Фремонті, штат Каліфорнія. Тема України та війни проти неї була першою, яку підняли співрозмовники. Слова Маска одночасно лякають і заспокоюють.

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Росія загрожує Starlink

Після того як Матіас Депфнер запитав думку Маска про всю ситуацію загалом, він перейшов до теми супутникового інтернету Starlink.

. SpaceX дуже швидко відповіла на звернення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова й надала термінали для підключення до супутникового інтернету компанії. В умовах повномасштабної війни Starlink є єдиним способом підключення до мережі у деяких українських містах. Технологія успішно працює в багатьох точках. Зокрема, її отримали медичні заклади та Укрзалізниця. Про те, як розвивалася ситуація, читайте тут

Депфнер: Що станеться, якщо росіяни та китайці націляться на супутники? Чи є це також загрозою для Starlink?

Маск: Було цікаво подивитися на російську антисупутникову демонстрацію кілька місяців тому в контексті цього конфлікту. Тому що це викликало багато суперечок серед операторів супутникового зв'язку. Це навіть представляло деяку небезпеку для космічної станції, де знаходяться російські космонавти. Так чому ж вони це зробили? Це було повідомлення напередодні вторгнення в Україну. Якщо ви спробуєте відключити Starlink, це буде непросто, тому що існує 2000 супутників. Це означає багато протисупутникових ракет. Я сподіваюся, що нам не доведеться випробовувати це, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони можуть запускати протисупутникові ракети.

Тут Ілон Маск говорить про випробування протисупутникової зброї, яку влітку провели росіяни , знищивши старий радянський супутник на орбіті Землі, чим створили небезпеку уламків для інших супутників та МКС. Після цього окупанти, які вже тоді готували вторгнення в Україну, заявили, що давно розробляють протисупутникову зброю.

Крім того, Матіас Депфнер запитав Маска про заяву Росії щодо припинення постачання ракетних двигунів – чи є це загрозою чи можливістю для SpaceX? На що підприємець відповів: "Ми розробляємо і виробляємо наші власні ракетні двигуни. Так що насправді ми взагалі не володіли ніякими російськими компонентами".