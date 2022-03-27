Інтерв'ю пройшло на заводі Tesla у Фремонті, штат Каліфорнія. Тема України та війни проти неї була першою, яку підняли співрозмовники. Слова Маска одночасно лякають і заспокоюють.

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Росія загрожує Starlink

Після того як Матіас Депфнер запитав думку Маска про всю ситуацію загалом, він перейшов до теми супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо. SpaceX дуже швидко відповіла на звернення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова й надала термінали для підключення до супутникового інтернету компанії. В умовах повномасштабної війни Starlink є єдиним способом підключення до мережі у деяких українських містах. Технологія успішно працює в багатьох точках. Зокрема, її отримали медичні заклади та Укрзалізниця. Про те, як розвивалася ситуація, читайте тут.

Депфнер: Що станеться, якщо росіяни та китайці націляться на супутники? Чи є це також загрозою для Starlink?

Маск: Було цікаво подивитися на російську антисупутникову демонстрацію кілька місяців тому в контексті цього конфлікту. Тому що це викликало багато суперечок серед операторів супутникового зв'язку. Це навіть представляло деяку небезпеку для космічної станції, де знаходяться російські космонавти. Так чому ж вони це зробили? Це було повідомлення напередодні вторгнення в Україну. Якщо ви спробуєте відключити Starlink, це буде непросто, тому що існує 2000 супутників. Це означає багато протисупутникових ракет. Я сподіваюся, що нам не доведеться випробовувати це, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони можуть запускати протисупутникові ракети.

Про що мова? Тут Ілон Маск говорить про випробування протисупутникової зброї, яку влітку провели росіяни, знищивши старий радянський супутник на орбіті Землі, чим створили небезпеку уламків для інших супутників та МКС. Після цього окупанти, які вже тоді готували вторгнення в Україну, заявили, що давно розробляють протисупутникову зброю.

Крім того, Матіас Депфнер запитав Маска про заяву Росії щодо припинення постачання ракетних двигунів – чи є це загрозою чи можливістю для SpaceX? На що підприємець відповів: "Ми розробляємо і виробляємо наші власні ракетні двигуни. Так що насправді ми взагалі не володіли ніякими російськими компонентами".