Інтерв'ю пройшло на заводі Tesla у Фремонті, штат Каліфорнія. Тема України та війни проти неї була першою, яку підняли співрозмовники. Слова Маска одночасно лякають і заспокоюють.
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Росія загрожує Starlink
Після того як Матіас Депфнер запитав думку Маска про всю ситуацію загалом, він перейшов до теми супутникового інтернету Starlink.
Депфнер: Що станеться, якщо росіяни та китайці націляться на супутники? Чи є це також загрозою для Starlink?
Маск: Було цікаво подивитися на російську антисупутникову демонстрацію кілька місяців тому в контексті цього конфлікту. Тому що це викликало багато суперечок серед операторів супутникового зв'язку. Це навіть представляло деяку небезпеку для космічної станції, де знаходяться російські космонавти. Так чому ж вони це зробили? Це було повідомлення напередодні вторгнення в Україну. Якщо ви спробуєте відключити Starlink, це буде непросто, тому що існує 2000 супутників. Це означає багато протисупутникових ракет. Я сподіваюся, що нам не доведеться випробовувати це, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони можуть запускати протисупутникові ракети.
Крім того, Матіас Депфнер запитав Маска про заяву Росії щодо припинення постачання ракетних двигунів – чи є це загрозою чи можливістю для SpaceX? На що підприємець відповів: "Ми розробляємо і виробляємо наші власні ракетні двигуни. Так що насправді ми взагалі не володіли ніякими російськими компонентами".