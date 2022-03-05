Оскільки на території окупаційної федерації тепер не можна буде купити ліцензійні Windows, Office та Photoshop, дивитися Netflix, слухати Spotify та користуватися послугами десятків компаній, влада всерйоз задумалась про легалізацію піратства. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 24 канал ознайомився з "перспективами" російських користувачів.

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Росія вітає піратів

Так звані заходи підтримки начебто підготувало й обговорює російське Мінцифри у співпраці з різними відомствами, пише видання "Коммерсантъ", яке наразі не заблоковане на території Росії – це багато про що нам говорить.

Серед таких заходів обговорюється скасування кримінальної та адміністративної відповідальності за використання піратського програмного забезпечення "з країн, які підтримали санкції".

"Коммерсантъ" посилається на документ під назвою "План першочергових дій щодо забезпечення розвитку російської економіки в умовах зовнішнього санкційного тиску", а конкретно на пункт 6.7.3.

Що цікаво, Мінцифри заявляє, що не вносило жодних подібних пропозицій і взагалі не підтримує таких ініціатив.

Ми виступаємо за збалансований підхід, щоб стимулювати перехід на російське ПЗ. Звільнення від відповідальності пропонується обговорювати тільки по продуктах, де зараз явно немає російських аналогів,

– коментують джерелу в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні до санкцій проти агресора приєдналися десятки компаній. Список постійно розширюється. Лише сьогодні стало відомо про вихід з російського ринку таких гігантів як PayPal, Samsung та Revolut. Раніше від надання послуг в Росії відмовились Apple, Cisco, Microsoft.