Росія котиться в безодню: професійні актори дубляжу подалися в піратство

24 березня 2022 , 13:13
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Росія поволі вертається у темні часи піратства і цього разу ми розповімо про чергову віху цієї історії. Професійні актори дубляжу створили нову студію для озвучування піратського контенту.

Цього можна було очікувати, адже багато кіностудій пішли з ринку окупанта. Тепер у людей, які раніше дублювали персонажів голлівудських фільмів – акторів дубляжу, звукорежисерів та перекладачів – немає роботи. 24 канал ознайомився з планами новоспечених піратів.

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Що відомо

Ми працювали для вас, дублюючи, монтуючи та домагаючись досконалості, щоб у кінотеатрі ви могли доторкнутися до дива чарівного світу кіно. І ми продовжимо робити свою справу, тепер – з доставкою додому. Адже це для нас – справа честі й праця, якою ми пишаємося по праву!
заявили представники студії у своїй групі ВКонтакте.

  • Нову студію назвали Red Head Sound.
  • Вона займатиметься перекладом і озвученням популярних зарубіжних серіалів, які стали недоступні для російського глядача.
  • Дебютним проєктом стане серіал студії Disney "Місячний лицар", створений за коміксами Marvel.
  • Для своєї роботи Red Head Sound вже почали збір коштів. Одна серія оцінюється в 70 тисяч рублів.

Світ змінюється щодня, і ми тут для того, щоб у нашого глядача була можливість і далі дивитися його улюблені серіали з якісним перекладом і в бездоганному дубляжі. Якщо для цього потрібно розкрити чорне вітрило і підняти піратський прапор — що ж... Настав час сміливих рішень! Всі на борт, ми готові до викликів завтрашнього дня!
– написали пірати.

У списку запланованих релізів також зазначені "Гострі картузи" та "Обі-Ван Кенобі".

Варто зазначити, що свого часу залучення на свій ринок легальних сервісів та боротьба з піратством коштували Росії величезних зусиль та значних коштів. Однак тепер жителі країни-терористки відкинуті назад у часі й розвитку.

Хто пішов з ринку Росії:

  • Netflix,
  • Disney (Disney+, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios та інші),
  • Amazon Prime Video,
  • Paramount,
  • Sony,
  • Universal Pictures,
  • Warner Bros.
Автор: Олександр Гайдамашко