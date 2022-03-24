Цього можна було очікувати, адже багато кіностудій пішли з ринку окупанта. Тепер у людей, які раніше дублювали персонажів голлівудських фільмів – акторів дубляжу, звукорежисерів та перекладачів – немає роботи. 24 канал ознайомився з планами новоспечених піратів.

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Що відомо

Ми працювали для вас, дублюючи, монтуючи та домагаючись досконалості, щоб у кінотеатрі ви могли доторкнутися до дива чарівного світу кіно. І ми продовжимо робити свою справу, тепер – з доставкою додому. Адже це для нас – справа честі й праця, якою ми пишаємося по праву!

– заявили представники студії у своїй групі ВКонтакте.

Нову студію назвали Red Head Sound.

Вона займатиметься перекладом і озвученням популярних зарубіжних серіалів, які стали недоступні для російського глядача.

Дебютним проєктом стане серіал студії Disney "Місячний лицар", створений за коміксами Marvel.

Для своєї роботи Red Head Sound вже почали збір коштів. Одна серія оцінюється в 70 тисяч рублів.

Світ змінюється щодня, і ми тут для того, щоб у нашого глядача була можливість і далі дивитися його улюблені серіали з якісним перекладом і в бездоганному дубляжі. Якщо для цього потрібно розкрити чорне вітрило і підняти піратський прапор — що ж... Настав час сміливих рішень! Всі на борт, ми готові до викликів завтрашнього дня!

– написали пірати.

У списку запланованих релізів також зазначені "Гострі картузи" та "Обі-Ван Кенобі".

Варто зазначити, що свого часу залучення на свій ринок легальних сервісів та боротьба з піратством коштували Росії величезних зусиль та значних коштів. Однак тепер жителі країни-терористки відкинуті назад у часі й розвитку.

Хто пішов з ринку Росії: