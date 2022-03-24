Цього можна було очікувати, адже багато кіностудій пішли з ринку окупанта. Тепер у людей, які раніше дублювали персонажів голлівудських фільмів – акторів дубляжу, звукорежисерів та перекладачів – немає роботи. 24 канал ознайомився з планами новоспечених піратів.
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Що відомо
Ми працювали для вас, дублюючи, монтуючи та домагаючись досконалості, щоб у кінотеатрі ви могли доторкнутися до дива чарівного світу кіно. І ми продовжимо робити свою справу, тепер – з доставкою додому. Адже це для нас – справа честі й праця, якою ми пишаємося по праву!
– заявили представники студії у своїй групі ВКонтакте.
- Нову студію назвали Red Head Sound.
- Вона займатиметься перекладом і озвученням популярних зарубіжних серіалів, які стали недоступні для російського глядача.
- Дебютним проєктом стане серіал студії Disney "Місячний лицар", створений за коміксами Marvel.
- Для своєї роботи Red Head Sound вже почали збір коштів. Одна серія оцінюється в 70 тисяч рублів.
Світ змінюється щодня, і ми тут для того, щоб у нашого глядача була можливість і далі дивитися його улюблені серіали з якісним перекладом і в бездоганному дубляжі. Якщо для цього потрібно розкрити чорне вітрило і підняти піратський прапор — що ж... Настав час сміливих рішень! Всі на борт, ми готові до викликів завтрашнього дня!
– написали пірати.
У списку запланованих релізів також зазначені "Гострі картузи" та "Обі-Ван Кенобі".
Варто зазначити, що свого часу залучення на свій ринок легальних сервісів та боротьба з піратством коштували Росії величезних зусиль та значних коштів. Однак тепер жителі країни-терористки відкинуті назад у часі й розвитку.
Хто пішов з ринку Росії:
- Netflix,
- Disney (Disney+, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios та інші),
- Amazon Prime Video,
- Paramount,
- Sony,
- Universal Pictures,
- Warner Bros.