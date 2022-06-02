Швейцарська компанія Proton, заснована у 2014 році, початково надавала послуги електронної пошти, орієнтованої на підвищену конфіденційність. Пізніше до її асортименту додали календар, хмарне сховище та VPN-сервіс із пристойним набором серверів по всьому світу. Після початку масштабного російського вторгнення в Україну, компанія відмовилася вийти з ринку агресора, однак повідомила українській кіберполіції, що здійснює фільтрацію трафіку, блокуючи пропагандистські сайти. Загалом вона заявляє, що її місія – захищати свободу в інтернеті, тому на закриття доступу до послуг вона не піде.

Цікаво Російська влада, ймовірно, тестує повне відключення VPN-сервісів

Ніякої анонімності

На недоступність VPN-сервісу почали масово скаржитися деякі російськомовні користувачі Twitter. Після цього на офіційному сайті компанії з'явилося повідомлення про проблеми з підключенням із Росії.

У реєстрах "Роскомнадзора" сайтів компанії досі немає, однак там усе одно припускають, що програму почали блокувати на державному рівні з 1 червня 2022 року. Розробники вивчають проблему, однак уже заявили, що вона не пов'язана з діями з їхнього боку.

Цілком імовірно, що місцеві інтернет-провайдери та влада перешкоджають VPN-з'єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо розв'язати такі проблеми. Деякі сервери можуть продовжувати працювати. Ми продовжуємо спроби обійти блокування. Спасибі за ваше терпіння і розуміння,

— написала компанія.

Крім того, російські ЗМІ пишуть про збої в роботі таких сервісів, як Lantern, Outline VPN, а в соцмережах скаржаться на недоступність NordVPN.

Раніше ми писали про вельми дивну пропозицію компанії, яку вона зробила російським користувачам. Оскільки в умовах санкцій платежі закордон неможливі, там пропонують відправляти гроші за підписку поштою, у конвертах. Оплату приймають в доларах США, євро або швейцарських франках. Чеки або інші форми безготівкового розрахунку не потрапили до списку можливих способів.