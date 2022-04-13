У коментарі представника Космічних сил США мовиться, що Росія намагається взяти в облогу Україну і вона націлена зокрема й на супутники глобальної системи позиціонування (GPS), які використовуються для навігації, картографування та інших цілей.

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Можливо, Україна не зможе використовувати GPS, тому що навколо є глушилки, які заважають їм приймати будь-який придатний для використання сигнал. Звичайно, росіяни розуміють цінність і важливість GPS і намагаються завадити іншим використовувати його,

– заявив генерал Девід Томпсон, заступник начальника космічних операцій США.

Він також зазначив, що Росія безпосередньо не атакувала жодних супутників на орбіті, але Космічні сили відслідковують такі можливості.

Томпсон також заявив, що Росія націлена на супутникову систему Navstar, яку використовують Сполучені Штати і яка доступну для багатьох країн світу.

Як працює система Navstar

Navstar використовує 24 основних супутники, кожен з яких обертається навколо Землі кожні 12 годин. Система працює, надсилаючи синхронізовані сигнали користувачам Землі. Оскільки супутники рухаються у різних напрямках, користувач отримує їх сигнали у кілька проміжків часу. Коли є чотири супутники, приймачі GPS можуть використовувати їх сигнали для розрахунку положення користувача, часто з точністю майже до метра.

Як Україна страждає від втрати зв'язку

Наразі проблем з GPS в Україні не було зафіксовано, однак внаслідок бойових дій гарячі регіони мають постійні проблеми зі зв'язком ще з 24 лютого. Водночас багато таких проблем вирішується за допомогою терміналів Starlink від компанії SpaceX.

Так, наприклад в Ірпені та Романівці оператор Vodafone відновив пошкоджену інфраструктуру за допомогою Starlink, що стало одним з перших подібних випадків в історії. Згодом ще кілька операторів у різних містах, які постраждали від атак Росії, повідомили, що їм також вдалося відновити пошкоджені вузли завдяки обладнанню від SpaceX.

Повідомлялося також, що раніше такий ремонт вимагав багато часу та ресурсів, що було б вкрай важко реалізувати в умовах потенційної небезпеки. Натомість завдяки обладнанню Starlink стало можливим відновити зв'язок швидко та без особливих витрат часу.