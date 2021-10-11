Starlink – це проєкт компанії SpaceX, покликаний забезпечити доступ до інтернету з будь-якої точки планети за допомогою великої групи супутників, розташованих на орбіті. Частина з них уже запущена та успішно працює.

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Що відомо

Дмитро Рогозін виступив в ефірі російського Першого каналу, де заявив, що супутники Маска можуть мати приховану ціль – управляти крилатими ракетами, спецназом і агентурною мережею, а також роздавати інтернет з антиросійським контентом.

Виникає питання: державі навіщо це потрібно? Тому що такого роду космічні апарати роздають не тільки Інтернет, вони здатні стати єдиним плечем для управління крилатими ракетами, перепрошивкою їх польотного завдання вже в самому польоті, управління спецназом, агентурною мережею,

— цитує його слова видання Esquire.

Після цього деякі російські ЗМІ опублікували свої матеріали з припущеннями про подальшу заборону Starlink в Росії, хоча напряму Рогозін про це не заявляв.

Проте він нагадав про розробку аналога в Росії. Проєкт називається "Сфера". В його рамках до 2024 року планують запуск близько 600 космічних апаратів, щоб забезпечити зв'язок, доступ в інтернет, у тому числі на Північному морському шляху, позиціювання, зондування Землі та спостереження за планетою.

Судячи з кількості апаратів, послуга буде доступна тільки на території Росії, адже Starlink для охоплення всієї планети планує запустити їх до 42 тисяч одиниць. Рогозін упевнений: всі вони рано чи пізно будуть використані у військових цілях проти Росії.

Важко уявити реакцію наукової спільноти на цю розробку, якщо вона зрушить далі заяв Рогозіна. Вчені всього світу досить негативно зреагували на Starlink, заявивши, що супутники перешкоджають спостереженню за космосом. Вони продемонстрували світлові плями, які створюють супутники, пролітаючи над наземними телескопами. Нові ж супутники на орбіті, приєднавшись до Starlink і OneWeb, створять ще більший хаос для астрономів.