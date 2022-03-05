"Протягом останніх кількох днів ми продовжували бути свідками неспровокованих, насильницьких нападів на Україну та трагічної втрати невинних життів. Зображення жахливі та розривають серце, – йдеться в оголошенні компанії. – Коли ми бачимо цю трагедію, ми вважаємо, що несемо відповідальність за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни."

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Що відомо

На початку цього тижня Adobe вжила низку кроків, щоб забезпечити здоров’я та безпеку співробітників і надати гуманітарну допомогу Україні.

Зокрема повідомляється про надання фондом Adobe Foundation серії грантів сукупною величиною 1 мільйон доларів.

Гроші підуть на надання медичної допомоги українцям, постраждалим внаслідок військових дій, забезпечення потреб переселення та транспортування сімей, які втікають з зон бойових дій, підтримку журналістів і фотожурналістів для боротьби з дезінформацією.

Починаючи з моменту публікації оголошення, розробник припинив усі нові продажі продуктів і послуг в Росії.

Крім того, підконтрольним уряду Росії ЗМІ відтепер закрито доступ до Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud і Adobe Experience Cloud.

Ми дотримуємося урядових санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великобританією, щоб гарантувати, що продукти та послуги Adobe не використовуються забороненими організаціями. Крім того, ми припиняємо доступ до Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud і Adobe Experience Cloud російських ЗМІ, контрольованих урядом,

– повідомляють на офіційному сайті.

Нагадаємо, Adobe найбільше відома завдяки програмі Photoshop. Однак вона також пропонує своїм клієнтам такі рішення як Lightroom, Illustrator, InDesign, Xd, Premiere Pro, After Effects, Acrobat, Audition та багато інших.

Однак Росія, судячи з усього, не сильно засмутиться. Адже тамтешня влада активно обговорює легалізацію піратства. В країні, з усіх сторін обкладеній санкціями, хочуть скасувати кримінальну та адміністративну відповідальність за використання піратського програмного забезпечення.