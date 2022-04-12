Як зазначають самі Anonymous, російське Міністерство культури відповідальне не лише за державну політику щодо мистецтва, кінематографії, архівів, авторського права та культурної спадщини, а й виконує функції цензури.

Цікаво Це лише початок: впродовж війни хакери Anonymous опублікували в мережі листи 2 мільйонів росіян

Що опублікували хакери

Всього було опубліковано 700 гігабайтів даних уряду Росії.

Серед них 500 тисяч електронних листів.

Найбільшу частку інформації складають дані Міністерства культури: розмір архіву відомства складає 446 гігабайтів.

У його складі – 230 тисяч електронних листів.

"Злито понад 700 гігабайтів даних російського уряду. Ці дані містять понад 200 000 електронних листів від Міністерства культури Російської Федерації", – йдеться у першому твіті. Другий же повідомляє практично ту ж інформацію, лише додаючи, що найбільше даних належать Мінкульту.

Серед файлів також робоча документація відомства, акти, довіреності, заяви, службові записки, звіти, судові рішення, резюме потенційних працівників та інше.

Злиті дані пропонують завантажити через торрент.