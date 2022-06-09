Досі на російському ринку були представлені лише іноземні виробники банкоматів. Однак після 24 лютого вони зупинили взаємодію з убивцями та мародерами. Мова йде про американські компанії Diebold Nixdorf і NCR, які є лідерами як світового ринку банкоматів, так і російського. Частка їхніх апаратів становить близько 60-70 відсотків від загальної кількості – з ними працювали більшість банків країни. Тому місцеві установи терміново шукають заміну західному обладнанню, адже щороку їм потрібно не менше 20 тисяч банкоматів для заміни старих, середній термін служби котрих становить 7 років.

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У пошуках банкоматів

Проблему визнають навіть російські пропагандисти, посилаючись у своїх матеріалах на представників банків. Так, видання РБК пише, що альтернативу шукатимуть у вітчизняних виробниках. Компанія BFS, яка до санкцій була лише постачальником зарубіжних терміналів, вирішила взятися за виробництво, яке профінансувало, серед інших, Міністерство промисловості та торгівлі.

Банкомати російського виробництва в умовах західних обмежень збиратимуть на основі російських процесорів "Ельбрус".

Обіцяють також "російський дизайн", російські корпусні елементи та російське програмне забезпечення поряд з операційною системою Linux.

Іноземними поки залишаться модуль розпізнавання й обробки готівки, а також ряд комплектуючих, які обіцяють замінити на власні протягом кількох років.

Почати випуск планують у 2023 році, однак до цієї дати є велике питання, ім'я котрому – "Ельбрус". Річ у тім, що ці процесори до початку повномасштабної війни збиралися на Тайвані, але тепер там вирішили закрити виробництво. Власник бренду планує перенести його на російський завод "Мікрон", але це займе деякий час, тому може загальмувати процеси випуску обладнання на базі чипа.

Крім того, експерти звертають увагу й на додаткові ризики з боку поєднання "Ельбрусів" з ОС Linux. Роботу російських процесорів перевірили лише в поєднанні з Windows. Це може обернутися величезною кількістю не лише багів, а й дір у безпеці, через що від рук хакерів постраждають і банки, і їхні клієнти.

Як зазначає видання, раніше вже робилися спроби використати Linux або Android у банкоматах, однак вони не були успішними, а банкомати на Windows працюють дуже повільно. Потреба у великій кількості спеціального ПЗ, зокрема драйверів для всього різноманіття пристроїв, робить створення нового працездатного банкомата вкрай складним.

Нашими банкоматами вже зацікавилися великі російські банки, включаючи ВТБ. Сформовані робочі групи, і ми плануємо з колегами перші партії поставок. Один з великих банків на початку 2023 року планує у нас закупити близько 1,5 тисяч пристроїв,

— говорить генеральний директор і співвласник BFS Артем Жилонов.

Серед зацікавлених банків також називають Ощадбанк, Росбанк та Російський стандарт.

Скільки це коштуватиме

Проєкт BFS оцінюється в суму близько 1,5 мільярда рублів. Сюди входить державна субсидія невідомого розміру, отримана в результаті виграшу конкурсу в Мінпромторзі.