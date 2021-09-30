Багато в чому відома саме своїми розробками у сфері двигунів внутрішнього згоряння, британська компанія Rolls-Royce неминуче наслідує приклад головних конкурентів. Bentley спершу планувала перейти на електротягу до 2030 року, але нещодавно прийняла рішення зробити це на п'ять років раніше. Mercedes-Maybach теж недавно представив електричний кросовер тож і Rolls-Royce відставати не планує.

Цікаво Представлений найдешевший електромобіль у світі: ElectricKar K5 – ціна справді вражає

Електромобіль Rolls-Royce Spectre

Анонс першого електромобіля Rolls-Royce поки має формальний характер – компанія лише демонструє наміри вивести електромобіль на ринок до кінця 2023 року. За словами представників марки, зовнішній вигляд серійної моделі Spectre повністю повторює продемонстрований зразок. Нічого не повідомляється про технічні характеристики, але компанія стверджує, що випробування вже проводяться в повну силу.



Rolls-Royce представив електромобіль Spectre / Фото Electrek

Електромобіль має аеродинамічний профіль з похилим дахом, а наявність більш компактних електродвигунів у складі силової установки не змусило дизайнерів відмовитися від класичних пропорцій передньої частини з традиційною для цього класу машин "відстанню престижу" між переднім крилом і передніми дверима.

Демонстрований зразок прикрашений цитатами засновника Чарьза Роллса, який ще у 1900 році описував свої враження від знайомства з електромобілем. Його вразила безшумність роботи, відсутність вібрації й пахучих викидів, притаманних раннім машинам з ДВС.



У ті роки він вважав електромобілі не надто практичними з причини відсутності стаціонарних пунктів зарядки. По суті, це зауваження зберігає актуальність і досі, але людство активно працює над його усуненням.